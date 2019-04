Lucía Bosé ha sido absuelta tras ser acusada de apropiación indebida.

Lucía Bosé ha salido victoriosa. La actriz ha resultado absuelta tras ser acusada de apropiación indebida por las sobrinas de la que fue durante años su asistenta doméstica, Pablo Picasso regaló a su tía cuando esta trabajaba en la casa de los Dominguín-Bosé. Objeto que constaba de una dedicatoria que el pintor malagueño dedicó a Reme -así es como la llamaba la familia de artistas-. Casi año y medio después, la Audiencia Provincial de Madrid ha determinado que esta obra fue entregada en vida de la difunta a la madre de ha salido victoriosa. La actriz ha resultado absuelta tras ser acusada de apropiación indebida por las sobrinas de la que fue durante años su asistenta doméstica, Remedios de la Torre . Este asunto, que la puso en el ojo del huracán mediático en noviembre de 2017, contó con todos los ingredientes para la polémica. Según las denunciantes, la italiana había puesto a subasta un dibujo queregaló a su tía cuando esta trabajaba en la casa de los Dominguín-Bosé. Objeto que constaba de una dedicatoria que el pintor malagueño dedicó a Reme -así es como la llamaba la familia de artistas-. Casi año y medio después, la Audiencia Provincial de Madrid ha determinado que esta obra fue entregada en vida de la difunta a la madre de Miguel Bosé . Una noticia que ha alegrado, y mucho, a Felipe Platas de la Torre, también sobrino de ‘La Tata’ y hermano de las dos mujeres que han llevado a Lucía a los tribunales. Look ha realizado una entrevista en exclusiva al hombre que más ha ayudado a que esta contienda haya acabado bien para los Bosé:

P: ¿Quién te ha comunicado que ha salido absuelta?

R: Me ha llamado Lucía esta mañana, me lo ha dicho ella.

P: ¿Cómo la has encontrado?

R: Pues bien. Que estas sinvergüenzas la pongan de ladrona es muy fuerte. Ella está muy contenta.

P: ¿Se lo esperaba?, ¿Tenía miedo Lucía de ir a la cárcel?

R: ¡Cómo va ir a la cárcel!

P: ¿Lo sabe Miguel Bosé?

R: No sé si lo sabrá o no. Imagino que lo llamará y le dirá que este tema ya está resuelto, pero Miguel ahora está fuera.

P: ¿Y cómo crees que están tus hermanas?

R: Yo de ellas no sé, no puedo decir nada. Imagino que se estarán tirando de los pelos, porque ellas ya contaban con ese dinero y se creían que iban a sacar todo. Yo solo he tenido problemas con ellas, le tuve que comprar la casa a mi padre en vida y aún la estoy pagando.

P: ¿Recurrirán?

R: No lo sé.

P: ¿Crees que tu testimonio habrá ayudado a Lucía?

R: Hombre pues yo creo que sí, porque siendo el hermano mayor lo he vivido todo. Yo he vivido todo, lo de mis tías, lo que hizo la sinvergüenza de mi hermana Manoli, la otra igual… Lo que he contado yo es para ayudar a Lucía, he dicho todo lo que sabía sobre la vida de mi tía.

P: Ahora tendrán que pagar a Lucía las costas del juicio…

R: Pues imagino, tendrán que pagar lo que les digan y lo que considere Lucía por ponerla de ladrona. Yo no sé si van a recurrir o no, no entiendo bien cómo funciona esto.

P: ¿Qué más te ha dicho Lucía?

R: No me ha dado mucha información, solo me ha dicho que hemos ganado. Lo mismo ahora Miguel, que es quien lleva la voz cantante sobre su madre, les pone una querella por todo lo que han dicho de su madre. Es una vergüenza poner a Lucía Bosé de ladrona. Por toda la prensa la han acusado de eso. Al igual que han llegado a decir que a mi tía le dieron una vida mala…. Se han metido en un jardín muy gordo.

P: ¿Estás satisfecho con el resultado?

R: Yo las declaraciones que hice son la verdad. Conté cómo era la vida de mi tía con ellos y la verdad solo tiene un camino. ¿Por qué voy yo en contra de mis hermanas? Porque no tienen razón. Yo apoyo a Miguel y a Lucía y voy con la verdad por delante.

P: ¿Quién tiene el cuadro?

R: Lucía lo subastó. Ellas dicen que había dos o tres cuadros más. Hay que esperar lo que ahora sueltan ellas por la boca.

P: ¿Qué te indigna?

R: Me molesta que tachen a esta mujer de ladrona. Es un embolado que no se ha explicado bien. Mi tía le dejó muchas cosas a ella, a Lucía. El cuadro y muchas otras cosas más.

P: El problema es que no está por escrito y eso conlleva a dudas.

R: Muere mi tía y cuando se muere fueron a por todo. Que estaba trabajando mi hermana con Miguel de secretaria y cuando murió mi tía Miguel la echó. Porque era una sinvergüenza como lo demuestro. Yo dije que era una ladrona y la echó por robar.

P: ¿Qué robó?

R: Robó muchas cosas. Nadie lo sabe más que Miguel. Por hablar de eso en Telecinco Remedios me metió una demanda de 60.000 euros. Por llamarla ladrona. Eso ha quedado en aguas de borrajas. Fuimos al juicio y nadie estábamos de acuerdo. Salió la reclamación y hasta ahora.

P: Pero, ¿exactamente qué?

R: Ella manipulaba con el dinero de él. Todo eso lo sabe Miguel. Me da la alegría total que haya ganado Lucía y si quieren recurrir que recurran. La verdad es la verdad. Cuando me vino con la reclamación del cuadro y me pidió que firmara para yo también reclamar le dije que era una sinvergüenza y me metió una demanda por malos tratos y me pusieron dos meses en los que no me podía acercar a ella. Tengo dos demandas de Remedios. No hay derecho de que a Lucía la esté lloviendo por todos lados.

P: ¿Cómo se llevan entre ellas?

R: Las dos son igual de malas. Ellas dos no se hablan, solo se hablan por sacar el dinero.

P: ¿Os vais a ver?