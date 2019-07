El enfrentamiento entre Fabio y Albert que ha molestado a Violeta

El argentino y Albert se han dicho todo a la cara. Entre todos los reproches, Violeta ha lamentado que no diera la cara por ella.

Noche de enfrentamientos en ‘Supervivientes’. Una de las pruebas de la gala del martes ha consistido en el frente a frente entre concursantes para decírselo todo a la cara. En uno de los turnos le tocó a Albert y Fabio, quienes intentaron ser lo más sinceros posible.

Fabio reprochó a Albert su “egoísmo” a la hora de repartir la comida así como sus reproches constantes a Isabel Pantoja: “Es una gran señora y no hay que atacarla. Por su edad lo que hay que hacer es tirar de ella y ayudarla. A veces eres injusto”. Albert tampoco se quedó callado. Aunque tuvo buenas palabras para el argentino, le acusó también de tener poca personalidad y dejarse influenciar por Isabel. Al final, los dos participantes se terminaron dando un abrazo en son de paz. Ambos reconocieron también sus cualidades y las virtudes, pero reiterando sus diferencias, especialmente en relación a la tonadillera.

Hemos hablado con @violetamngr03 sobre los ‘puentes tendidos’ entre Albert y Fabio y mirad lo que nos ha dicho 😱 https://t.co/NzT6uvqB3J #TierraDeNadie10 pic.twitter.com/J60dH9Yh0c — Supervivientes (@Supervivientes) July 2, 2019

Sin embargo, hay una tercera parte que no quedó muy satisfecha con la conversación de ambos y esa fue Violeta. A la joven le ha molestado que entre los reproches hechos por “su chico” no diera la cara por ella: “No me ha gustado que Fabio no le dijera a Albert que no le gustó los detalles feos que tuvo conmigo. Creo que no se ha portado bien conmigo y que mi chico tendría que haber dado la cara por mi”. Violeta se mostró algo molesta con la actitud de su pareja y repitió que así que lo vea se lo dirá también “a la cara”.

Los reproches de Mónica a Isabel y viceversa

También Mónica e Isabel se lo dijeron todo a la cara. El encuentro más esperado se produjo finalmente y las dos mujeres no perdieron la oportunidad de decirse las verdades. La primera en tener la palabra fue la ex de Carlos Lozano: “Me sentí muy triste, dolida y decepcionada contigo cuando me nominaste». Pantoja, por su parte, le dio su versión de los hechos: “No te dije que te había nominado porque sabía que te iba a doler. Te he nominado una vez. A mi me han nominado muchas y no me he quejado. Sin embargo, terminó admitiendo que la nominó por verla “siempre estupenda en todo. Sí ganas o no, dependerá de la audiencia per o para mi, y te lo he dicho, eres una ganadora”.

Pantoja quiso dejar claro de todas formas que “Lo malo, lo bueno y lo regular se queda aquí en la isla. No voy a guardar rencor ni a ti ni a nadie”. Mónica, no obstante, se mostró decidida a decirle las cosas a su “ex amiga”: “Eres una gran cantante pero no la mejor superviviente”. Al final de todo, Isabel dijo que no quería echar a perder su amistad y Hoyos se derritió. Un simple “te quiero” de la tonadillera sirvió para ablandar el corazón de Mónica. El encuentro terminó en un fuerte abrazo.