Santiago Cañizares ha querido rendir homenaje a su hijo, fallecido hace un año a consecuencia de un cáncer. Su esposa, Mayte García también le ha dedicado unas emotivas palabras

Hoy se cumple un año del momento más duro y complicado que la vida les dio a Santiago Cañizares y su esposa, Mayte García. El fallecimiento de su hijo pequeño, tras largo tiempo de lucha contra la enfermedad, fue anunciado por sus propios padres, que agradecieron con el alma el calor que la gente les había otorgado en esos difíciles días. Un año después, el ex portero de fútbol ha querido rendir homenaje a su ángel. “Hace un año que te marchaste buscando el paraíso que mereces. Tu sonrisa, tu ejemplo, tu lección… nos acompaña cada día. Y consigues que tu recuerdo no sea doloroso, si no orgulloso. Tu legado no tiene precio y a todos nos ha hecho mucho mejores. Gracias por tanto, hijo mío“, ha escrito Cañizares, que ha recibido un aluvión de fuerza y solidaridad por sus seguidores.

Tanto Santiago como Mayte han sido un ejemplo por cómo han afrontado la situación, poniendo el legado de su pequeño por encima de todo. “Hoy mi corazón late con más fuerza. 365 días sin besarte, sin olerte, sin cantarte… pero el amor hacía ti es tan inmenso que puede con el dolor por tu ausencia.

Gracias por hacer tanto bien en el corazón de todos… Un beso al cielo”, ha escrito Mayte García en su Instagram, un texto que ha sido recibido de la misma emotiva manera por sus fans de la red social. | [LEER MÁS: Sale a la luz la fortuna de Sara Carbonero e Iker Casillas: ¿en qué ha invertido la pareja?].