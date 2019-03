El emotivo mensaje de Kiko Rivera e Isa Pantoja a su madre

Los dos hermanos han estado por primera vez juntos en un plató de televisión. Kiko, nada más ver a su hermana llegar se rompió. Ambos se dedicaron unas bonitas palabras a modo de homenaje a su madre, Isabel Pantoja.

Noche de emociones en GH DÚO. Este miércoles se ha vivido una de las noches más emotivas de la edición con la visita de algunos familiares. De todos, la que más ha llamado la atención ha sido la de Isa Pantoja. La ex concursante de GH VIP accedió a ir a ver a su hermano, Kiko Rivera, una imagen que hacía mucho tiempo que no se veía entre ambos. Menos suerte tuvo Sofía Suescun. La navarra tuvo un cuadro de ansiedad tras ver a su madre. Las palabras de Mayte fueron tan fuertes que incluso el presentador, Jordi González, le tuvo que pedir que parara.

Las lágrimas de Kiko Rivera

Era el encuentro más esperado. Irene Rosales había recibido la visita de su hermana, Mari Tere, y Jordi González– quien sustituye a Jorge Javier Vázquez tras su ictus– ya había anunciado que Kiko tendría la visita de alguien del clan Pantoja. Cuando vio llegar a su hermana la sorpresa fue mayúscula. Para nada se esperaba ver a Isa. La emoción era más que palpable, hasta tal punto que Kiko rompió a llorar de la emoción. Tras un largo abrazo llegaron las palabras de aliento y de cariño.

Isa Pantoja se mostró muy orgullosa de su hermano y de su concurso y así se lo hizo saber: “Gracias a ti he sabido cual es el camino bueno. Estamos todos muy orgullosos de ti. Me has encantado en este concurso y me siento más orgullosa de ti, si cabe”. La hija menor de la tonadillera siguió relatando las virtudes de su hermano: “Me has encantado en este concurso. Te he visto mucho más maduro. La gente te está conociendo más. Os merecéis ganar (Kiko e Irene)”.

Isa, sobre Kiko: “Para mí ha sido como una figura paterna y siempre le ha admirado mucho desde pequeña” #GHDÚOLímite10 pic.twitter.com/lGVaXBa55z — Gran Hermano (@ghoficial) March 20, 2019

Los dos hermanos siguieron dándose muestras de cariño y tras recordar que era su primera vez juntos en televisión, Isa tuvo un un bonito recuerdo para su madre: “Quiero que sepas que fuera todo está bien. Mamá te ve a todas horas. Te vemos en la televisión de “Cantora” todos juntos. El venir aquí, no solo lo hago por nosotros, lo hago principalmente por mamá. Estará muy orgullosa de nosotros”. Mientras tanto, Kiko Rivera repetía las palabras de su hermana y lo orgullosa que estará su madre, Isabel Pantoja, sin poder ocultar sus emociones. Los dos hermanos se despidieron con otro fuerte abrazo.

¡Kiko se emociona al estar con su hermana! #GHDÚOLímite10 pic.twitter.com/pWNkyvon5S — Gran Hermano (@ghoficial) March 20, 2019

Mayte Galdeano arrasa a Sofía Suescun

Sofía ha pasado por un mal trago tras la visita de Maite #GHDÚOLímite10 pic.twitter.com/pSraSGKicD — Gran Hermano (@ghoficial) March 20, 2019

Pero no todos los encuentros de los concursantes con sus familiares terminaron de la misma manera. La peor parte se la llevaron Sofía Suescun y Alejandro Albalá. La navarra recibió la visita de su madre, Mayte Galdeano, quien tuvo unas duras palabras hacia su hija. Tan duras, que incluso el presentador le tuvo que parar los pies. Fueron unos cuantos minutos de reproches, donde Mayte no dejó de criticar ni un solo comportamiento de su hija.

Sofía: “Ha sido despedirme de mi madre y de repente no veía nada y me he tenido que tirar al suelo porque me caía” #GHDÚOLímite10 pic.twitter.com/w8fb73L6zV — Gran Hermano (@ghoficial) March 20, 2019

Tras la reprimenda de Jordi, quien dio el encuentro por terminado, Sofía se reencontró con Marta, la hermana de Alejandro, pero ya no pudo articular palabra. Sofía presentaba un cuadro de ansiedad importante, lo que que se tradujo en indignación generalizada en el plató. Al volver Mayte a los estudios de Telecinco, todos los colaboradores, así como el presentador, le transmitieron el mensaje: “Mayte, te has pasado. Le has dado la noche a tu hija. Ha tenido un ataque de ansiedad por tu culpa”.

Miguel, a Maite: “La sensación que me ha dado a mí es que has cogido a tu hija y has dicho ‘gana, gana, gana’ y hay cosas más importantes que ganar un concurso de televisión” #GHDÚOLímite10 pic.twitter.com/yauPCJjvMG — Gran Hermano (@ghoficial) March 21, 2019

Sofía no fue, sin embargo, la única victima de su madre. Mayte también se reencontró con Alejandro, con quien se sentó a “lavar ropa sucia”. La ex gran hermana tuvo duros reproches para el ex novio de su hija, quien ya venía tocado, tras verse con su hermana Marta. Una vez más, las palabras de Mayte fueron tan sobrecogedoras que Jordi se vio obligado a intervenir: “Mayte, levantate y vete”, dijo muy enfadado.