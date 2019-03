La emoción de Rocío Carrasco en su reaparición pública por su madre

Rocío Carrasco, apartada de los medios por decisión propia, reapareció en Valladolid para recibir un homenaje a su madre, Rocío Jurado. La hija de Pedro Carrasco no pudo reprimir la emoción

El teatro Zorrilla de Valladolid ha acogido la función 'Punto de Partida', que resalta la obra de Rocío Jurado. El mítico teatro ha querido tener un gran detalle con 'la más grande', instaurando una placa conmemorativa a Rocío Jurado en una de sus butacas. La propulsora de la obra, Rocío Carrasco, no ha podido evitar emocionarse con el bonito homenaje. Acompañada por su marido Fidel, Rocío reaparecía públicamente tras un parón voluntario de su figura mediática. En medio de la guerra judicial con su ex, Antonio David Flores, y la polémica con sus hijos, esta ha sido la noche más emocionante de Rocío Carrasco. ¡Dale al play y no te pierdas nada!