Las hermanas Sálazar regresan a los escenarios. El escándalo de Azúcar Moreno en 'Supervivientes', acusadas de estafar al programa, todavía resuena

Azúcar Moreno sigue estando en el ojo del huracán. Las hermanas Salazar eran dos de los fichajes más importantes de ‘Supervivientes’ y su abandono pasó a ser un escándalo. El propio Jorge Javier Vázquez, siguiendo los detalles de la dirección, acusó a Toñi y a Encarna de haber programado su abandono antes de entrar. Ellas admiten el error, pero aseguran que no hubo nada de intención previa. La pasada noche, Getafe recibía al trío musical con un polémico concierto, ya que estaba anunciado cuando Azúcar Moreno estaba concursando en la isla. Ellas se defienden, a través de su mánager, asegurando que aunque estaba hablado, no era un concierto fijo. Desde Mediaset se clama contra ellas, dando por hecho la traición.

En el escenario los nervios han dado paso a la emoción de las hermanas, que en un determinado momento se han fundido en un sentimental abrazo fruto de los acontecimientos. A su juicio, no solo se les ha puesto etiqueta de estafadoras, si no que se ha jugado con el robo que sufrió la casa de Toñi Salazar. “El público te elige, a nosotros nos quiere y así nos sentimos”, sentenciaba el dúo, antes de añadir que: “ha sido injusto, se ha ido todo de madre… De una cosita pequeña se ha hecho un mundo. El paso por el reality… No creo que fuese para tanto, equivocarse no es un delito”.

No han querido, ni Toñi ni Encarna, hablar de la posibilidad de volver un reality. Con la familia Salazar unida, incluso Juan de los Chunguitos presente, Azúcar Moreno volvió a los escenarios con polémica, emoción y con ganas de cerrar la etapa de ‘Supervivientes’. ¿Pasarán página en los pasillos de Mediaset? | [LEER MÁS: Isabel Pantoja se compra una vida