La emoción de Alejandro Sanz al ser nombrado Hijo Adoptivo de Cádiz

Alejandro Sánz ha cumplido uno de los sueños de su vida al ser nombrado hijo adoptivo de Cádiz, ciudad que tantas alegrías le ha dado. No te pierdas las imágenes de su emoción

Alejandro Sanz ha conseguido uno de los sueños de su vida: ser Hijo Adoptivo de la ciudad de Cádiz. Un emotivo acto en el Palacio de Congresos de la localidad andaluza donde se han reunido casi 400 personas absolutamente dedicadas a su artista. El cantante de ‘Corazón partio’ no pudo reprimir su emoción al recibir un homenaje tan sentido de los ciudadanos gaditanos, que no cesaron en aplaudirlo y apoyarlo en todo momento. “La felicidad te la dan los lugares que te han visto crecer, jugar, madurar… Hoy me nombran Hijo Adoptivo de Cádiz. Gracias, sois mi familia y yo la vuestra”, ha comentado Alejandro Sanz, en un bonito mensaje a sus seguidores. ¡No te pierdas las imágenes del acto en nuestra galería!

Recientemente, el artista regresó a los medios de comunicación con una entrevista en ‘El Hormiguero’ tras haber superado una neumonía. “La emoción hoy me ha ganado al igual que lo hizo Cádiz desde que tengo uso de razón. Me habéis dejado sin palabras, sin lágrimas…para agradeceros el día de hoy. Voy a ser ese hijo del que tú, mi madre, Cádiz… puedas sentirte orgullosa”, ha añadido en sus redes sociales Alejandro Sanz, que en sus palabras se puede leer la importancia de esta acto tan simbólico. | [LEER MÁS |Isabel Pantoja ya es la ganadora de ‘Supervivientes’ por estos datos]