Quién le iba a decir a Emilio Aragón que su papel como Nacho Martín en ‘Médico de familia’ al igual que el de ‘Payasos de la tele’ le catapultarían al estrellato más absoluto. Tanto es así que el éxito desbordó en cierto modo a su familia y tuvieron que ‘exiliarse’ a Nueva York, sin embargo, esa etapa quedó atrás y ahora está junto a los suyos completamente asentado en España. Lugar en el que ha querido pasar una de sus décadas más especiales: los 60. Convertido en uno de los hombres más poderosos del sector audiovisual en España, el también actor ha pasado este día de una forma muy particular. Eso sí, sin renunciar a estar con sus pilares y apostando por algo sencillo.

Así se puede ver en las imágenes que Look posee en primicia. Emilio Aragón ha pasado unos días en Mallorca, donde no solo ha soplado las velas, sino que también ha aprovechado para estar con los suyos y practicar algunas de sus aficiones favoritas. No te pierdas la galería para descubrirlo.