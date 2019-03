Emilia Clarke, conocida por su papel de Daenerys en la serie de 'Juego de Tronos', ha desvelado cómo estuvo a punto de morir a causa de dos aneurismas

Emilia Clarke es una estrella televisiva que ha conquistado a millones de hogares con su papel protagonista en ‘Juego de Tronos’. Su interpretación de Daenerys en la ficción le ha supuesto unas positivas críticas que han catapultado su carrera. Pero hubo un momento en que todo pudo cambiar. Sucedió el 11 de febrero del 2011, tras el éxito de la primera temporada de la serie. La actriz se encontraba entrenando para el papel cuando sufrió un desmayo en el baño, así lo ha desvelado en una carta remitida al ‘The New Yorker’. “Durante las tres horas siguientes, los cirujanos empezaron a reparar mi cerebro. No sería mi última cirugía y no sería la peor…”, ha narrado la joven actriz, que tenía 24 años en ese momento.

“Pronuncié algunas palabras sin sentido y a tumbos. Nunca había sentido un miedo como ese, la sensación de que un destino terrible se cernía sobre mí. Era consciente de que la vida que me esperaba no merecía la pena”, ha llegado a asegurar Emilia Clarke, que intentó que los médicos la dejaran morir. Pero lo peor llegó durante el regreso de la serie: “pensaba que iba a morir en cada minuto del rodaje en la segunda temporada”.

Con su preciosa intervención pública a través de un ensayo sobre sus dos aneurismas, Emilia Clarke quiere cerrar una etapa de su vida. Por una parte, la más feliz, puesto que el estreno de la última temporada de juego de tronos pone fin a su gran estrellato en el mundo de la televisión y el cine. Pero, por otra, el final a una etapa en la que su salud estuvo seriamente en juego. "Estoy feliz por estar para ver el último capítulo de esta historia y el principio de lo nuevo que vendrá después".