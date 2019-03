Elena Tablada acusa a David Bisbal ante la demanda del cantante

Elena Tablada ha hablado con 'Viva la Vida' para responder a las informaciones que aseguran una demanda por parte de su ex, David Bisbal

Una de las guerras más potentes del panorama tiene su siguiente batalla. David Bisbal, según publicaron diferentes informaciones, ha demandado a Elena Tablada para preservar los derechos de la hija que tienen en común. En ‘Viva la Vida’, la ex del cantante de Almería ha respondido a dicha cuestión: “no me ha llegado nada todavía, espero que no para que se calme un poquito esto”. La argumentación de la supuesta demanda sería la utilización de la niña en las redes de Tablada, a lo que también ha contestado: “más perjudica él cuando en las redes sociales no se la ve la cara, más perjudica este tipo de conflicto entre sus padres”.

Sin embargo, Elena Tablada no tira la toalla en rescatar el buen feeling que tuvieron en su momento. “En todas las relaciones hay altas y bajón, épocas que están super bien… confío en que volvamos a tener esa relación”, confesaba la actual esposa del empresario Javier Ungría. Tablada ha defendido su derecho como madre ha reflejar, sin enseñar el rostro, su día a día con su hija: “sería antinatural, es mi hija, la parte más importante que tengo”.

La imagen de la discordia

Una fotografía subida en la cuenta oficial de Rosanna Zanetti, esposa de David Bisbal, en la que salía la hija de Elena Tablada fue el origen del conflicto. En aquel momento, la cubana concedió una entrevista con el mismo programa, en el que destapó una relación basada "en burofaxes" desde la llegada de la modelo venezolana a la vida de David Bisbal. El cantante de Almeria contestó con dureza, a través de mensajes al programa, diciendo que el jamás comercializaría con su hija. Bisbal, que ha estado de gira por Estados Unidos, será padre de su segundo hijo en los próximos meses.