Elena Furiase cuenta sus problemas en ‘MasterChef Celebrity’

La hija de Lolita Flores reconoce la dificultad del reality show.

Elena Furiase está inmersa en las grabaciones de la próxima edición de ‘MasterChef Celebrity’, programa en el que competirá con otros 13 famosos para optar al gran premio final. Si bien es cierto que la hija de Lolita confiesa estar muy contenta con este nuevo reto, reconoce que está siendo mucho más duro de lo que muchos pueden pensar desde el otro lado de la pantalla. Una participación que está teniendo algún que otro contratiempo, tal y como ella misma ha contado. «No puedo decir nada, pero los fogones van bien», comenzaba diciendo la actriz, que ha revelado los percances que ya ha sufrido: «por ahora me he hecho dos quemaduras, que ya casi no se ven, y no me he cortado ningún dedo. Así que todo bien».

Elena Furiase reconoce que lo suyo no es la cocina, aunque confiesa que desde que está en 'MasterChef Celebrity' se está aficionando. «Veo al resto de concursantes muchos más fuertes que yo, no me veo nada fuerte. Cualquiera puede ser ganar antes que yo», dice la nieta de 'La Faraona', que ya ha deleitado a su familia con algunos de los platos que ha aprendido en el reality. Una nueva aventura profesional que, como ya hemos podido ver en anteriores ediciones, está yendo acompañada de alguna que otra lágrima: «tengo que reconocer que en lo que llevo ya he llorado un poquito, pero son un encanto los tres», dice Furiase en referencia a los jueces del concurso.