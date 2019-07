Elena Furiase desvela el motivo por el que no tiene planes de boda

Elena Furiase está viviendo un gran momento personal y profesional. En el terreno laboral, la hija de Lolita Flores no solo se queda en el campo de la interpretación, sino que también acaba de lanzarse al mundo de la moda, por lo que no quiso perderse las nuevas tendencias que se han presentado en la pasarela madrileña. Por otro lado, su maternidad ha centrado en gran medida su mundo, pero cuando se le pregunta por planes de boda Elena Furiase desvela el motivo por el que los descarta, al menos, de momento. ¿Intenciones de ampliar la familia, tal vez? Dale al play y no te pierdas las declaraciones de la actriz. | [LEER MÁS: El ataque gratuito de Ana Milán a Tamara Falcó]