La semana más complicada para Edmundo Arrocet: fallece su primera mujer

Edmundo Arrocet ha sufrido dos pérdidas esta semana de personas que fueron muy cercanas a él durante su vida. El viernes saltaba la peor noticia para la televisión con la muerte del director Chicho Ibáñez, que le dio su gran oportunidad en el ‘Un, dos, tres’ que tanta fama dio al cómico chileno en España. Sin embargo, dos días antes había fallecido Gabriela Velasco, su primera mujer y madre de su hija, María Gabriela. La animadora de televisión chilena, un icono de la televisión en el país sudamericano, fallecía el pasado 5 de junio por motivos que su familia no quiso especificar.

Aunque la relación se había vuelto cordial con los años, hubo un momento en el que Gabriela Velasco llegó a denunciar a ‘Bigote’ Arrocet por bigamia. “Edmundo se casó y vendió la exclusiva a una revista. Con las fotos de la revista como prueba y con mi certificado de boda debidamente legalizado en el consulado de Chile logré anular su matrimonio. En Chile no existía el divorcio, yo quería la nulidad pero siempre que se la pedía me decía que no“, aseguró la fallecida en una entrevista con ‘Lecturas’ en el 2016. Arrocet se casó con Rocío Corral tras su llegada a España, cuando ya había terminado su relación con Gabriela.

En la actualidad Edmundo Arrocet mantiene una sólida relación sentimental con María Teresa Campo desde el 2014. Actualmente, la pareja convive y el humorista es uno más en el clan Campos. Ayer, María Teresa habló con la prensa muy afectada tras la muerte de Chicho Ibáñez, ahí estaba Edmundo a su lado.