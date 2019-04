Con la expulsión de Irene Rosales, Kiko se ha quedado bastante tocado. El matrimonio esperaba llegar unido a la gran final de GH DÚO pero no ha podido ser. Irene se ha convertido en la última de las concursantes en abandonar la casa para gran disgusto de su marido.

No ha podido ser. Kiko Rivera e Irene Rosales esperaban llegar juntos a la final pero la audiencia ha dirimido de forma distinta. Irene se ha convertido en la última finalista en quedarse a las puertas de la gran final de GH DÚO y, como no podría ser de otra forma, el disgusto fue máximo para su marido. Kiko no se lo quería creer: “Te dije que no llamaras a la mala suerte”. Su peor temor se hizo realidad y eso que la noche prometía para él.

Nada más empezar la gala, Jordi González anunció a bombo y platillo que Kiko Rivera iba a recibir una gran sorpresa: unas palabras de su madre. Fue un momento de lo más emotivo. Todos los concursantes recibieron regalos de sus familiares y Kiko fue agasajado, entre otros objetos, con una carta de sus amigos y familiares en los que destacaba su madre: “Te amo mamá. Gracias por todo lo que me has dado”. Un momento emocionante y feliz para el DJ que en nada hacia presagiar el “fatal” desenlace.

¡Así se despedían Irene y Kiko! 😍 ¿Qué os ha parecido? #GHDÚOGala14 pic.twitter.com/EecyZyTHla — Gran Hermano (@ghoficial) April 4, 2019

El presentador juntó a todos los finalistas en una sala especial para que recibieran las buenas o malas noticias. La primera en ser salvada fue María Jesús Ruiz. La ex miss España se convirtió en la primera gran finalista. Le siguió Kiko. Tras él, la gran sorpresa de la noche, Juan Miguel. Quedaban dos: Irene y Alejandro. Al quedar, finalmente, salvado el de Santander, la sevillana se mostró fuerte y serena: “Yo no quería el premio. He llegado hasta aquí y estoy súper orgullosa”. Las lágrimas llegarían después. Su marido tuvo el privilegio de despedirse de ella, ambos entre lágrimas: “No se que voy a hacer sin ella aquí, Jordi”. Kiko era la viva imagen de la desolación. Ahora le tocará enfrentarse a la final sin su principal apoyo.

Los fenómenos paranormales en “Cantora”

Pero no todo son lagrimas. GH DÚO está siendo en gran reality de la vida de Kiko. En él ha ido contando algunos capítulos importantes de su vida. Desde su pesadilla con las drogas, a detalles más íntimos sobre sus familiares. Como no podría ser de otra manera sus vivencias junto a su madre, Isabel Pantoja, acapararon mucha atención.

Juan Miguel, a Kiko: “Te veo a ti que tenías miedo de chiquitín a algo en tu casa” #GHDÚOGala14 pic.twitter.com/Akil6gzZ6y — Gran Hermano (@ghoficial) April 4, 2019

Kiko ya habló de fenómenos paranormales en “Cantora”, centrados en esa ocasión en su hermana Isa. Pero ayer jueves, la protagonista fue su madre. El artista se remontó al 31 de agosto de 1997, la noche en la que falleció Diana, princesa de Gales. Kiko contó como su madre tuvo la visión de que Diana se despidió de ella y momentos después encendió la televisión y vio que había muerto. La cara de sus compañeros era de sorpresa absoluta. Y es que queda más que demostrado que en “Cantora” puede pasar de todo.