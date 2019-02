Las duras palabras de María Jesús Ruiz que harán sufrir a Antonio Tejado

La ex miss España se ha sentido desbordada por su relación con el sobrino de María del Monte. María Jesús parece no saber muy bien como cortar con el sevillano.

María Jesús Ruiz no atraviesa su mejor momento en GH DÚO. La que fuera miss España 2003 está viviendo un concurso lleno de altibajos emocionales que le empiezan a pasar factura. La modelo está desbordada por como se está desarrollando su relación con Antonio Tejado, que no termina de cuajar. Tanto es así que María Jesús se ha sincerado en el confesionario. Sus palabras no dejarán indiferente a su “novio”.

María Jesús: “Yo no quiero que me haga más daño ni quiero empezar una relación que solo sea carnal” #GHDÚODBT6 pic.twitter.com/pvFv1DAkFS — Gran Hermano (@ghoficial) February 17, 2019

Todos coinciden, dentro y fuera de la casa, que Antonio es muy intenso. El ex de Rosario Mohedano parece conseguir las cosas por la técnica del agotamiento. Al límite de sus fuerzas parece estar ahora María Jesús. La de Andujar se refugió en el confesionario para hablar de sus sentimientos. Unas palabras que no van a gustar a Antonio: “En realidad la culpa es mía. Me vengo arriba pero luego le digo no… De pareja este hombre es un sufrimiento. Que un hombre no sea caballero no lo soporto”. Y es que como añadió la ex miss, quiere zanjar la relación aunque no sabe como hacerlo: “Él va todo el tiempo detrás de mí. Estoy un poco agobiada… No sé cómo cortar la relación. Quiero cortarlo, pero tampoco tener malas caras ni un enemigo. Estoy muy mal. No quiero empezar una relación que solo sea carnal”.

Sin embargo, algo se huele Antonio. Él quiere ir a más y no para de reclamar atención a “su amada”. Al no verse correspondido, el concursante ha explotado: “Tengo que hablar con María Jesús y terminar esto, porque no me va a llevar a ningún sitio”.Decidido a coger el toro por los cuernos, habló finalmente con la “gran hermana”, quien le dio su versión: “Me gustas a rabiar, pero hay cosas de ti que no me gustan. Me quiero enamorar, pero contigo tan solo tengo una atracción física”. Tejado se quedó completamente fuera de juego.

María Jesús sobre Antonio: “De pareja este hombre es un sufrimiento” #GHDÚODBT6 pic.twitter.com/6cJwqliYgG — Gran Hermano (@ghoficial) February 17, 2019

El alegato feminista de Nagore Robles

Las cosas no se quedaron ahí. María Jesús se desahogó en el confesionario y fue bastante clara a la hora de exteriorizar el agobio que le produce toda la situación: “Yo puedo estar bailando con una minifalda hasta las ingles y no querer tener sexo con una persona. Cuando yo tengo sexo es porque lo decido yo”. Y todo por la insistencia de Antonio en mantener relaciones sexuales dentro de la casa, algo que la joven se ha negado en rotundo.

María Jesús: “Cuando yo tengo sexo es porque lo decido yo” #GHDÚODBT6 pic.twitter.com/5NbBzv70M9 — Gran Hermano (@ghoficial) February 17, 2019

Esta situación provocó un gran revuelo en el plató. A la modelo le salió una defensora inesperada con este tema: Nagore Robles. La tertuliana, al ver que en la casa, algunas compañeras como Irene y Carolina Sobe, acusaban a la andaluza de “marear a Antonio”, hizo un importante alegato de corte feminista: “Una mujer puede cambiar de opinión las veces que quiera”.