La dura respuesta de Elena Tablada a las acusaciones de David Bisbal

Elena Tablada ha contestado a las duras acusaciones de David Bisbal, donde el cantante pedía que no asociase a su hija a marcas comerciales

La guerra de David Bisbal y Elena Tablada ha subido el listón. Si el otro día el cantante de Almería aprovechaba el photocall de los Premios Cadena Dial para acusar a su ex pareja de comercializar con su hija, ahora la empresaria cubana ha respondido con la misma dureza. El programa ‘Socialité’ ha enseñado la reacción de Elena Tablada: “me da vergüenza”. Además, la madre de la hija de David Bisbal suelta una clara indirecta sobre el papel del cantante en la vida de la niña: “sabe quién ha cuidado de ella “. No ha querido comentar nada de la supuesta demanda que David Bisbal ha interpuesto por la intimidad de su hija menor.

“Los asuntos de los menores no deben estar encima de los debates. Hay que tener cuidado en ese sentido pero sí me gustaría aclarar una cosa muy importante. Cuando la madre de mi hija va a una televisión a hablar de este tipo de cosas, que no deberían de hablarse porque son temas de menores, (mi enfado) es porque yo ya previamente he tratado de convencerla y hablar con ella para que proteja la intimidad de su hija, que no lo ha hecho nunca”, exponía con una frialdad total David Bisbal sobre su enfrentamiento con Elena Tablada.

"Yo no he dicho jamás que la madre, ni la familia de la madre de mi hija, no puedan poner fotos de la niña, eso no lo he dicho. Lo único que quiero es que protejan la intimidad de una menor, nada más. Que no hable de ella, que no la asocie a marcas… Y punto, nada más que eso", declaraba David Busbal ante los medios. Por ejemplo, en el Instagram de Elena Tablada se pudo ver una imagen de la niña luciendo la marca de bañadores 'ETNA', de la propia empresaria cubana.