Macarena Gómez, actriz conocida por su papel en ‘La que se avecina’, así como su gusto por la moda, sorprendió a sus seguidores con una nueva excentricidad: la incorporación de tres alpacas a su familia. Junto a su marido, Aldo Comas, la actriz convive en un enorme recinto donde distintos animales conviven en paz y con espacio suficiente para disfrutar de un hábitat natural.

Sin embargo, una oleada de críticas ha asaltado al matrimonio, al entender que dichos animales no deberían estar en propiedad y que necesitan vivir en libertad. Muy enfadado y dolido, Aldo ha contestado a los ‘haters’ a través de sus stories. “Las alpacas que tenemos están libres, sueltas, en tres hectareas. Es bueno que las lleves a andar y amansarlas para luego poderlas esquilar”, comenzaba su relato, antes de callar las críticas: “no es un animal salvaje, no es nuestro problema si no has visto una alpaca en tu vida, son animales domésticos, es como una oveja… ¡En Perú hay miles!”.

"Sois completamente lerdos", finalizaba a través de una imagen el marido de Macarena Gómez. Lo cierto es que se calcula que hay cerca de cuatro millones de alpacas en Perú a modo de animal doméstico. Si bien no suelen verse en territorio español, en una rápida búsqueda por internet se encuentran ofertas de dichos animales que oscilan entre los 500 y los 1.500 euros.