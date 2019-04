La dura amenaza de Alejandro Abalá a Sofía Suescun

Donde antes hubo amor, hoy solo queda rencor. Alejandro fue el segundo expulsado de la noche y llegó triunfante al plató. El ex de Isa Pantoja vino dispuesto a ajustar cuentas con su pasado, principalmente con Sofía Suescun. Al conocer el contenido de la entrevista de la navarra a la revista “Lecturas”, amenazó con demandarla.

Como un huracán. Así entró Alejandro Albalá en el plató de GH DÚO. El joven se convirtió en el segundo expulsado de la noche, después de Juan Miguel. Al contrario del peluquero, el ex de Isa Pantoja fue el verdadero plato fuerte de la noche. Firme candidato a alzarse con el premio final, su relación intermitente con Sofía Suescun acaparó muchas horas de televisión en las últimas semanas. Llegó la hora del ajuste de cuentas.

Alejandro tuvo un gran recibimiento. Tanto su familia como la gran mayoría de los ex concursantes salieron en trompa a arroparle. Aplausos, abrazos y reencuentros emocionantes contrastaron con la actitud de una mujer: Sofía Suescun. La que fuera novia del santanderino permaneció sentada en el sofá, ignorando por completo todo lo que ocurría a su alrededor. Por poco tiempo. El presentador, Jordi González, no se ando con rodeos y fue directo al tema que mantenía a toda la audiencia en vilo: la entrevista que Sofía había concedido a la revista “Lecturas” y en la que dejaba en bastante mal lugar a su ex.

Alejandro, sobre Sofía: “Si habla mal de mí en una revista le va a caer una demanda bastante gorda” #GHDÚOFinal1 pic.twitter.com/JTMefee08e — Gran Hermano (@ghoficial) April 10, 2019

Como no podía ser de otra forma, Paz, la madre de Alejandro, puso a su hijo en antecedentes, intercambiando un agrio enfrentamiento con la navarra. La reacción del concursante no se hizo esperar. Al ver el titular de su ex, en el que le acusaba directamente de haberla anulado, Alejandro fue contundente: “A ti te va a caer una demanda”. Sofía siguió en actitud desafiante, ante la indignación de Alejandro y varios compañeros. Ylenia y Antonio Tejado salieron en defensa de su amigo y atacaron duramente a Sofía. Donde antes hubo amor, ahora solo queda rencor.

El otro frente abierto de Alejandro: su padre

Sofía no fue el único fantasma al que tuvo que hacer frente Alejandro. El tercer finalista de GH DÚO tuvo conocimiento esa misma noche del enfrentamiento que han protagonizado su hermana, su madre y su padre. Aunque Albalá había hablado de su progenitor en buenos términos dentro de la casa, su relación podría no ser tan idílica. Paz y Marta, madre y hermana de Alejandro, vertieron duras acusaciones sobre su padre.

Alejandro: “No sé qué decirte a esto. Todavía estoy flipando. No me esperaba esto” #GHDÚOFinal1 pic.twitter.com/xI11pySCQQ — Gran Hermano (@ghoficial) April 10, 2019

Alejandro estaba completamente fuera de juego. El concursante se quedó perplejo al ver las declaraciones de su padre. Muy decepcionado, no dio crédito al verle acudir al cumpleaños del hijo de Isa Pantoja: “No entiendo que hace mi padre en ese cumpleaños. No pintaba nada ahí”. Mientras tanto, su hermana Marta tuvo que abandonar el plató por un ataque de ansiedad. Fue, sin duda, una noche difícil para Alejandro. Ahora le toca, poco a poco, hacerse a su nueva realidad.