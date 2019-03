La doble indirecta de Aurah a sus ex, Jesé Rodríguez y Suso Álvarez

Aurah tiene para todos. La ex concursante de 'Gran Hermano VIP' no ha dudado en lanzar indirectas tanto a Jesé Rodríguez como a Suso Álvarez

Aurah Ruiz no pasa una. La ex concursante de ‘Gran Hermano VIP 6’ ha demostrado en múltiples ocasiones que con ella no se juega. Madre de un bebé fruto de su relación con el futbolista del Betis, Jesé Rodríguez, la canaria cuenta su día a día a través de su canal en ‘MTMad’, de Mediaset. En su último vídeo, Aurah narra su rencuentro con dos compañeros de la casa de Guadalix de la Sierra, Makoke y Tony Spina. Entre bromas sobre la posible relación entre el ex tronista y la ex mujer de Kiko Matamoros, Aurah tuvo tiempo de repartir zascas a sus ex parejas. “Al ‘Dúo’ con Suso”, ha sugerido Makoke sobre su vuelta al concurso. “No falla, tiene que salir en todos los canales de MTMad”, respondía entre risas la canaria.

"Voy a llamar a Jesé para que venga conmigo a 'Gran Hermano'", comentaba en mitad una carcajada. Unas indirectas más que claras para dos hombres que han marcado la vida de Aurah. Su inmensa polémica con Jesé la llevó a acusar a su ex de haber acabado su noviazgo a través de un comunicado en redes sociales, además de asegurar que se desentiende de su hijo, enfermo desde nacimiento. Con Suso, las cosas no fueron mucho mejores. Tras protagonizar un tórrido romance en la vasa, con numerosos encuentros íntimos, su relación llegó a su fin con el concurso. Desde entonces, Aurah no ha parado de reprochar la actitud de su ex.