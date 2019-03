Diego Matamoros destapa los trapos sucios de su padre: “ha perdido la cabeza”

Diego Matamoros vuelve a disparar contra su padre, Kiko, tras su ruptura con Makoke. El clan Matamoros vuelve a demostrar su difícil relación

Si alguna vez se alcanzará la paz en el clan Matamoros no será entre Kiko y Diego. Padre e hijo se han vuelto a ver las caras, aunque sea por una pantalla y durante unos minutos, en ‘Sábado Deluxe’. Diego Matamoros volvía a la televisión para recalcar todas las predicciones que, a su juicio, se han cumplido en la ruptura entre Kiko y Makoke. “Lo dije, donde se iba a ver esta guerra es cuando faltase el dinero. Ha saltado todo”, comenzaba Diego. Tampoco ha tenido piedad con su padre, al que sigue acusando de no cumplir los pactos en la pensión de su hermana pequeña. “Ha sido tan horrible esa relación que los dos tienen cosas que ocultar”, ha relatado Diego sobre la relación de su padre con Makoke. “Este hombre ha perdido la cabeza”, sentenciaba.

El joven también ha señalado que le están llegando multas por un Jaguar que, pese a estar a su nombre, conduce su padre. “Este señor va conduciendo por ahí sin seguro y sin ITV, pero la multa me llega a mí”, ha señalado el hijo de Matamoros. También ha añadido que es el ‘modus operandi’ de su padre con sus amistades.

Kiko conocía más infidelidades de Makoke

Según Diego, Kiko conocía que Makoke tenía más infidelidades en su haber. El colaborador de ‘Sálvame’ solo ha admitido que su ex pareja tuvo una deslealtad con un hombre en Ibiza hace 10 años durante una crisis de pareja. Diego asegura que con dicho hombre Makoke mantuvo una relación hasta hace tres años, con conocimiento de Kiko. Incluso, Diego ha relatado que existió un embarazo de Makoke del que Matamoros tenía serias dudas de que fuera el padre. Diego no ha querido contestar a qué pasó con el supuesto embarazo, asegurando que lo desconoce.

¡¡Bombazo máximo!! ¡Makoke podría haberse quedado embarazada hace aproximadamente 10 años y Kiko habría dudado de si él era el padre! #piquematamoros — Sábado Deluxe (@DeluxeSabado) 10 de marzo de 2019

“Estoy escuchando una sarta de sandeces… No me voy a calentar ni nada. Os doy las buenas noches. Este muchacho… Hay formas más honestas de ganarse la vida. No tienes ni puñetera idea de lo que hablas“, fue la respuesta de Kiko Matamoros, que ha abandonado la conexión pese a la insistencia de sus compañeros por participar en el debate.

Diego señala al dinero

"Makoke tiene realmente un problema. Tiene que afrontar una hipoteca de casi 7.000 con gastos. No lleva un ritmo de vida… ¿Cómo va a mantener esto Makoke?", ha comentado Diego sobre el pufo económico de la ex de 'Gran Hermano VIP'. "Antes estaba Kiko dejándose los cuernos. Esta mujer ha vivido 20 años sin dar un palo al agua", la ha acusado.