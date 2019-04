Diego Matamoros no se quiso perder el pasado 23 de abril el estreno en Madrid del último taquillazo de Marvel, ‘Vengadores Endgame’. Y tomándose el título de la película al pie de la letra, quiso vengarse de su padre, con el que mantiene una relación bronca desde hace años. Diego habló sin tapujos sobre la nueva conquista de Matamoros, Marta López, una atractiva mujer mucho más joven que el colaborador de ‘Sálvame’. El hijo de Kiko sorprendió a la prensa allí congregada con la conexión del pasado que tuvo con Marta, e hizo varias declaraciones sobre la joven y su padre que no dejaban en buen lugar a ninguno de los dos. Dale al play y no pierdas detalle de sus palabras. | [LEER MÁS: El inesperado y acertadísimo cambio de look de Jessica Bueno]