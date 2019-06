La despedida más emotiva: carta pública del hijo de José Antonio Reyes

José Antonio Reyes, fallecido el sábado por la mañana a consecuencia de un accidente de tráfico, ha recibido multitudes de homenajes

La tragedia conmovía al mundo del deporte. Si España se convertía en la capital mundial del fútbol con la final de la Champions League en Madrid, la mañana del sábado dejó un amargo sabor de boca a los aficionados tras el fallecimiento de José Antonio Reyes a consecuencia de un accidente de tráfico. Sin embargo, uno de los recuerdos más impactantes y emotivos ha sido el de su hijo mayor, que ha querido dejar unas dulces palabras a su padre. “Este es el último momento que hemos pasamos juntos papá…. Ese día me dabas consejos como haces siempre, pero hoy te has ido para no volver y es un día muy duro para mi”, expresaba el joven.

“Estuve y estaré siempre muy orgulloso de ti papá. No pasamos todo el tiempo que quisiéramos juntos pero solo tú y yo sabemos cuanto nos queríamos. Sé que desde el cielo me cuidarás y yo nunca te voy a olvidar. Te quiero papá”, finalizaba el comunicado público del hijo de José Antonio Reyes, que también tiene en el fútbol su gran pasión.

La madre del pequeño, pareja anterior de José Antonio Reyes, también le ha dedicado unas emocionantes palabras al padre de su hijo: "fuiste, eres y serás el mejor padre que mi hijo pueda tener, lo importante de una familia no es vivir junta sino estar unida, gracias por regalarme lo mejor de la vida, nuestro hijo! Ojalá todo fuera un mal sueño". El futbolista estaba casado con Noemi López, con la que se casó en el 2017 en una gran boda.