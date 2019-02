La de Benidorm ha protagonizado una emotiva curva de la vida llena de subida a los cielos y bajada a los infiernos. Aunque al principio estaba algo reticente, la concursante terminó confesando sus antiguas adicciones.

El confesionario siempre ha sido uno de los lugares principales de todo “Gran Hermano”, pero en GH DÚO estamos asistiendo a una reinvención de ese lugar. Confesiones como las de Kiko Rivera han marcado un antes y un después. El suyo no ha sido un caso aislado. Este martes le ha tocado a Ylenia dibujar su curva de la vida y, como era esperado, no defraudó.

La “ambición rubia” de Benidorm se mostró en un principio muy reticente en abrir su corazón en la curva de la vida. Ylenia, tal y como ella misma reconoce, es “muy susceptible. Remover ciertas cosas…no me apetece”. Sin embargo, tras la insistencia del presentador, Jorge Javier Vázquez, la joven dibujó la famosa curva, concisa pero con bastante contenido.

Sus primeros años no distan mucho de la de cualquier otra niña: “tuve una infancia muy feliz. Después ya todo fue un poco peor”. Ylenia cuenta como la “sobreprotección” de sus padres tuvo justo el efecto contrario al esperado: “me rebelé. Fueron años de rebeldía máxima. No les culpo. Yo tampoco puse de mi parte”. Años marcados por el fracaso escolar, por una relación que le marcó, y por las continuas peleas con sus progenitores: “Como dejé de estudiar me puse a trabajar con mis padres en la inmobiliaria. Cuando me enfadaba con ellos pues me iba una temporada a trabajar de camarera, de relaciones públicas o de lo que fuera. Nunca se me han caído los anillos”.

Ylenia: “Yo misma decidí apartarme de todo pudiendo ganar un pastizal” #GHDÚOLímite5 pic.twitter.com/xT2jfF6DY3 — Gran Hermano (@ghoficial) February 13, 2019

La fama la encontró en “Gandía Shore” y ahí empezó su calvario particular: “tras “Gandía Shore” tuve una depresión. Si lo hace un tío no pasa nada, pero si lo hace una tía, mal. Me daba vergüenza salir a la calle. Lo pasé muy mal”. Una piedra con la que volvió a tropezar en GH VIP: “Mi paso por GH VIP pues me trajo muchas oportunidades. Mucha fama, dinero y otras cosas. Yo había fumado porros toda mi vida pero tras mi paso por el concurso probé otras cosas más fuertes y fue ahí cuando dije basta. Me alejé de la noche para no caer en eso de nuevo. De hecho, le he dicho a mi representante que no quiero más bolos. Yo lo que quiero es encontrar a un tío deportista que ya esté cansado de la noche”, dijo con su natural desparpajo.

Ylenia: “He estado muy sola estos dos años por decisión propia” #GHDÚOLímite5 pic.twitter.com/CshEhSgXyN — Gran Hermano (@ghoficial) February 13, 2019

Su segunda confesión sobre el tema de las adicciones la ha hecho más fuerte: “siempre se me ha acusado de ser una “yonki” y eso tampoco es cierto. Esa imagen no se corresponde a la realidad. Lo probé, sí, pero también tomé yo la decisión voluntariamente de alejarme de todo eso”. Tras unas lagrimas desgarradoras, la cantante volvió a sonreír gracias a Jorge Javier: “en caso de que te estén viendo tus padres, que sepas que estoy seguro de que estarán muy orgullosos de ti”.

Raquel salvada: Yoli y Fortu en la picota

Semana decisiva para Yoli y Fortu. Como cada martes, uno de los nominados ha sido salvado. El de esta semana ha sido Raquel. La concursante y toda la casa saltó de alegría al conocerse que era la menos votada. Quienes no se alegraron, obviamente, fueron Yoli y Fortu.

En 48 horas esta pareja se romperá, Menuda gala la del jueves… #GHDÚOLíimte5 pic.twitter.com/0kiAm0JYDT — Gran Hermano (@ghoficial) February 13, 2019

La pareja vive sus horas más bajas dentro de la casa. Yoli pasa más desapercibida pero Fortu lleva ya bastantes días en guerra continua contra todo y todos. Sonados han sido sus enfrentamientos con Kiko Rivera y Antonio Tejado. Ahora también con Carolina Sobe. El cantante de Obus ha sido tajante: “jamás he tenido nada con Carolina. Miente con todas las letras”. La suerte está echada. El jueves se sabrá si el público le brinda una nueva oportunidad, o si por lo contrario, le expulsa tras tanta disputa.