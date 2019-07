El deseo que Isabel Pantoja no podrá cumplir en su primer día en Cantora

Uno de los deseos más fervientes de Isabel Pantoja mientras ha estado en 'Supervivientes' era reencontrarse con su familia, pero tendrá que esperar para ver a algunos de sus miembros más especiales porque hay obstáculos que no pueden salvarse

Para Isabel Pantoja ‘Supervivientes’ ha sido duro. Pero más allá de los inconvenientes y las carencias propias de hacer vida en una isla salvaje, se le ha hecho especialmente cuesta arriba echar de menos a los suyos. A sus hijos, hermanos, madre y nietos.

A sus hijos los pudo ver ayer en plató, aunque después durmieron por separado. A su madre la verá a lo largo del día de hoy cuando cruce la puerta de Cantora. Y ese es, sin duda uno de los momentos más esperamos por la tonadillera, a la que durante los tres meses que ha durado el concurso le ha preocupado de manera especial la salud de su progenitora, a la que está muy unida, y a la que tenía mucho miedo de dejar sola.

Pero Isabel quiere más, y así se lo ha hecho saber a su familia. Quiere estar con sus nietos, a los que adora. Y sus hijos van a complacerla, pero hay obstáculos que no pueden saltarse. Kiko se ha comprometido a llevar mañana a sus hijas a la finca gaditana, pero no podrá hacer lo mismo con Francisco, que, aunque tal como él ha comentado en unos días estará en Sevilla, de momento está con su madre. En la misma situación se encuentra Isa, este fin de semana el pequeño Alberto está con su padre y por tanto hasta el lunes no podrá complacer los deseos de Isabel.

Lo que si sucederá es que los dos hermanos estarán junto al resto de la familia mañana. ¿Aprovecharán el momento para hablar entre ellos y limar asperezas? Con ello cumplirían, sin duda, otra de las ilusiones de su madre, que tal como todos pudimos ver ayer en directo, lleva muy mal el enfrentamiento entre sus hijos.

Hablen o no entre ellos, y aunque Pantoja deba esperar para su ansiada reunión de nietos, lo cierto es que parece que todos tienen, por una vez, un mismo objetivo, el de dejar sus propios problemas a un lado y remar en pro de una familia unida.