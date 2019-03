El desencuentro con Jorge Javier que acabó con la salida de Raúl Prieto

Raúl Prieto abandona 'La Fábrica de la tele' en dirección a 'Viva la Vida', LOOK repasa los motivos de su enfrentamiento con Jorge Javier Vázquez

Mientras Jorge Javier Vázquez se recupera con absoluto reposo del ictus que sufrió la pasada semana, los pasillos de Mediaset arden. Uno de los clásicos en la cadena fuera de cámara cambia de bando: Raúl Prieto, ex director de ‘Sálvame’ y de ‘Las Campos’, abandona La Fábrica de la Tele para incorporarse a la dirección de ‘Viva la Vida’, producción de Cuarzo, según se ha confirmado este mismo viernes. La que fuera productora de Ana Rosa Quintana ficha a un peso pesado detrás de las cámaras, y Look conoce los motivos que han llevado finalmente en este sorprendente desenlace . Desde que Raúl Prieto protagonizase un desencuentro con la cúpula del programa ‘Sálvame’, provocada por el pulso de Jorge Javier Vázquez y el asunto de las publicidades internas, nada ha vuelto a ser igual.

Tal y como contó en exclusiva este digital, el otoño del 2017 jamás se podrá olvidar en el plató de ‘Sálvame’. Fueron los días que más cerca estuvo una posibilidad hasta entonces remota: la marcha de Jorge Javier Vázquez del programa. Las vacaciones de verano habían servido para una táctica habitual en las rotaciones de la plantilla. Ante la ausencia de los presentadores habituales, Carlota Corredera -que ya había dado el salto de directora a presentadora-, David Valdeperas y Raúl Prieto se ponían delante de las cámaras para hacerse cargo de conducir ‘Sálvame’. Los espacios publicitarios internos del programa son llevados a cabo por los propios integrantes del equipo, un jugoso pastel del que los nuevos presentadores cortaron su correspondiente parte. A su vuelta de vacaciones, Jorge Javier contempló cómo los pedazos de tarta se repartían entre muchos más comensales.

La crispación en el ambiente era palpable y Jorge Javier decidió plantar al equipo, lanzar un pulso a la dirección y dejar claro a la cúpula del programa que no iba a ser partícipe del nuevo rumbo de la situación, tal y como contó Look en su día. Tras más de una semana sin aparecer por plató -con un ‘Sábado Deluxe’ en el que María Patiño tuvo que ser llamada de urgencia para presentar el programa- Jorge Javier volvía a ser el rostro de ‘Sálvame’ una vez arregladas las discrepancias. Pero algo había cambiado: Raúl Prieto ya no era director del vespertino, tal y como adelantó Look, ni lo volvería a ser nunca más. Abandonaba su puesto, no por decisión propia, pero continuaba ligado a La Fábrica de la tele, concretamente al frente de los capítulos pendientes del docu-reality Las Campos. Al frente de ‘Sálvame’ le sustituyó Alberto Díaz, alto mando de la empresa. Tras Las Campos, Prieto afrontó con éxito la dirección de ‘Aquí hay madroño’, en Telemadrid, la incursión de La Fabrica de la tele en la autonómica madrileña.

De nada sirvió la cena en la que Jorge Javier Vázquez reunió a David Valdeperas y a Raúl Prieto. Una velada entre los tres, que antaño mantenían una gran relación personal, con el objetivo de limar asperezas y sentar las bases de cómo llevar la nueva situación del material de publicidad y sus respectivos ingresos. Nada salió bien aquella noche, Look conoció que aquel encuentro sería el inicio del fin de Prieto en la productora. Tras dos años en diferentes programas, el director pone el punto y final a su relación cambiando de plató. ‘Viva la Vida’ consuma así un cambio de aires que comenzó con el fichaje de Emma García como presentadora y la correspondiente marcha de Toñi Moreno a ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’.

Raúl Prieto conserva, no obstante, excelentes relaciones con ex compañeros de 'Sálvame'. Tal es el caso de Belén Esteban, quien le ha escogido padrino de su boda con Miguel Marcos el próximo 22 de junio.