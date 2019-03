El ‘huracán’ Rosalía continúa arrasando allá por donde pasa. Después de hacer casi suyos los últimos Premios Goya, de actuar en los Grammy y de cruzar el Atlántico para expandir y triunfar con su música en Estados Unidos, ahora presenta una nueva canción junto a J Balvin, uno de los mejores reaggetoneros en la actualidad. Sin olvidar que ha tenido un pequeño papel en la última película de Pedro Almodóvar.

El éxito siempre trae consecuencias, a veces positivas y otras negativas. Eso lo saben bien los artistas y el caso de Rosalía no iba a ser menos. Su nuevo single se ha colado de lleno en las listas de éxitos, pero hay una persona que ha mostrado públicamente su disconformidad. Se trata de una compañera de profesión y exconcursante de ‘Operación Triunfo 2’: Vega.

Mátame camión. Todo con mucha altura, tanta q no sé x donde empezar. La coreo cuando viste de negro monogram LVMH: me va a cabrear mucho cuando vea a una niña de 9 copiándola, la altivez.. Todo esto es duro, no sé si dura. Insultad lo que queráis, la canción es infumable.

