El sábado por la noche, tras una agradable cena con Marta López, Kiko Matamoros se dio cuenta de que su teléfono móvil había desaparecido. Mala noticia para empezar las vacaciones

Que te roben nunca es agradable, pero que lo hagan el día antes de salir de vacaciones y que encima sea el teléfono móvil, mucho menos. Esto es precisamente lo que le pasó a Kiko Matamoros la noche del sábado tal como ha podido confirmar LOOK. La velada comenzó de la mejor forma posible, sábado de verano por la noche, restaurante Zest, uno de los lugares más de moda ahora mismo en la capital, y Marta López, su novia, a su lado. A las doce en punto, después de una agradable cena para dos, la pareja, por cortesía con el restaurante, se levantó para hacerse unas fotos y cuál fue su sorpresa cuando se dieron cuenta de que el móvil de Kiko ya no estaba.

Se enfadó, como es natural. Y no solo lo buscó él, tal como afirma alguien que pudo presenciar la escena, “estuvieron buscándolo toda la noche”, no solo Marta y él, “también el personal del restaurante que estaban muy alterados”. Pero no pudo ser, no saben si lo perdió, si fue un descuido o si alguien de alguna mesa cercana pudo tener la mano más larga de lo debido, pero Kiko estaba preocupado y no dejaba de repetir que al día siguiente salía de vacaciones. No pudo ser. Por más esfuerzos que se hicieron, Kiko se fue a casa cabreado y sin teléfono. Y tal como ha podido conocer LOOK después, el domingo por la noche, cuando él ya debía estar de viaje, seguía sin haber noticias del terminal.

Un desagradable contratiempo no solo por el teléfono en sí, sino porque hoy en día prácticamente llevamos la vida en él, tarjetas de crédito, email, contactos, redes sociales y sobre todo recuerdos personales, que, aunque existen opciones para recuperarlos en estos casos, siempre es lo más complicado.

¿Habrá retrasado Kiko su viaje tras este contratiempo? Él, por el momento, no ha hecho público nada de lo sucedido, pero durante el día de ayer pudimos ver a Marta, a través de sus stories, maquillándose con normalidad en el hotel en el que viven y después haciendo en el gimnasio su rutina de ejercicio diaria. | [LEER MÁS: La grave acusación de Colate que deja en mal lugar a Isabel Pantoja y a ‘Supervivientes 2019’]