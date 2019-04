'Sálvame Okupa' ha tenido ya varios momentos de tensión, uno incluido entre hermanas. Descubre el enfado de Carmen Borrego con Terelu Campos

Medio ‘Sálvame’ conviviendo en la casa de ‘Gran Hermano’ mientras el resto de colaboradores los observan y juzgan desde plató. La última odisea del programa está dejando momentos televisivos a priori inimaginables como un enfrentamiento entre las hijas de María Teresa Campos. La polémica ha surgido cuando la dirección ha informado de que los integrantes del minireality se separarán entre señoritos y criados. Los segundos tendrán que hacer todas las tareas domésticas para los primeros, además de llevar un atuendo de “la tonta del bote”. ¿Quién ha decidido que faceta les toca a sus compañeros? Los colaboradores de plató. Sorprendentemente, Terelu Campos ha elegido a Carmen Borrego para que sea la criada, algo que no ha sentado bien a su hermana menor. “Eso no lo hace nadie más que tú. Si yo estoy ahí a mí no se me ocurre ponerte de críada. Qué graciosa…”, ha señalado Borrego.

Terelu, con una sonrisa traviesa en los labios, argumentaba que su hermana lo necesita para poder ganar el concurso, pero no la ha convencido: “No quiero ninguna explicación tuya, no me interesa”. Mientras que Terelu, fuera de cámara, gritaba “Carmen ganadora”, la hija pequeña de María Teresa Campos no ha podido evitar reaccionar con un “vete a la mierda” que todo el plató ha escuchado. Pero, todo hay que decirlo, con el paso de los minutos Borrego ha mostrado su buen humor y dejando claro que se trata de un pique de hermanas.

Un expulsado y amor en la casa

Rafa Mora, por decisión de Gustavo López que tuvo el poder gracias a encontrar una camiseta del programa, fue el primer expulsado de la historia de 'Sálvame Okupa'. Muy enfadado, el joven colaborador le ha acusado de ser un "calzonazos", ya que según entiende hizo lo que María Lapiedra le pidió. Pese a haber pasado por una terrible crisis de pareja, el transcurso de las horas no está dejando ver a Gustavo y a María cada día más cercanos y románticos.