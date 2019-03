La decisión de Irene Rosales que puede cambiar ‘GH Dúo’

Irene Rosales parece que, a falta de pocas semanas de concurso, se moja y toma una decisión que podría cambiar 'GH Dúo'

Si algo se ha echado en cara al concurso realizado por Irene Rosales en ‘GH Dúo’ es su incapacidad para posicionarse en los conflictos de la casa. La mujer de Kiko Rivera es, para muchos, la gran sorpresa de esta edición y se postula como una serie candidata para hacerse con el ansiado maletín. Ahora, cuando ya es finalista, Irene ha roto su silencio y ha tomado una decisión: apartarse de María Jesús Ruiz. Las dos mujeres han conectado durante el concurso, casi como amigas inseparables, eso sí, Irene siempre la nominaba con tres puntos. El motivo de la nuera de Isabel Pantoja para dichas nominaciones era que la modelo iba a salir a la palestra de todas formas.

"He marcado un poco más la distancia ya que como os he comentado, siento que actúa conmigo con falsedad. Si nuestros familiares nos dijeron que en los confes habla mal de nosotros y luego actúa bien tan normal, no me cuadra nada", ha escrito Irene Rosales en su blog personal. Para su gusto, María Jesús Ruiz está haciendo un papel en busca del deseado maletín. Lo cierto es que, viendo los resultados de las nominaciones durante el concurso, nadie puede negar que la Miss España es una seria candidata a imponerse a sus rivales.