El negocio que se ‘esconde’ tras la pareja de David Valldeperas

Un negocio que aboga por la normalización y la visibilidad.

David Valldeperas ha posado junto a su pareja en muy pocas ocasiones, siendo la última vez el pasado sábado 23 de marzo la última vez que las cámaras consiguieron fotografiarles. Pese a que mantienen una relación muy discreta de cara a los medios, cada tarde su pareja se cuela en millones de hogares, aunque logra hacerlo sin que casi nadie se dé cuenta. Y es que la pareja de uno de los directores de ‘Sálvame Diario’ es el creador de parte del mobiliario, objetos y prendas que aparecen en pantalla. Detalles que han pasado desapercibidos y de los que Look ha querido saber un poco más. Motivo por el que este digital se ha puesto en contacto con el hombre que se ‘esconde’ tras la sombra de Valldeperas.

A pesar de que comenzó su andadura profesional rodeado de probetas y muestras de prueba, Xoan Viqueira decidió dar un vuelco a su vida y dedicarse a su gran pasión: la ilustración. “Yo no vengo del mundo de la ilustración, estuve trece años en un laboratorio químico. Pero mi padre es ceramista y escultor, así que siempre he estado inmerso en el mundo del arte, lo que pasa es que nunca me lo he planteado como modo de vida. Luego conocí a mi chico, me fui a vivir a Madrid y empecé de cero. Me puse a estudiar y después no veía haciendo prácticas con gente joven, yo ya rondaba la cuarentena y se me ocurrió empezar plasmando mis ilustraciones en platos y poco a poco fui estampándolas en otro tipo de productos”, cuenta a este digital el empresario. Su idea de estampar camisetas, platos, alpargatas, bañadores y otros objetos con sus dibujos le ha dado la oportunidad en los últimos años de propagar su trabajo. Promoción en la que David Valldeperas es su mejor herramienta publicitaria, ya que es muy habitual verle lucir prendas con sus originales impresiones.

“La televisión es un buen reclamo publicitario, la verdad es que sí. No es a corto plazo, ya que hay cosas que, aunque aparezcan en la tele, si no te nombran es complicado hacer promoción. Aunque hay mucha gente que con el boca a boca llegan a ti. Da visibilidad, lo estoy notando”, cuenta Xoan cuando le preguntamos por la respuesta que desde que su marca aparece en el plató de televisión. Pero no solo su pareja es la persona que lleva sus prendas. Carlota Corredera, Paz Padilla, Carmen Alcaide o Antonio Pagudo -que las ha lucido en la serie ‘La que se avecina’-son otros de los rostros conocidos del universo Mediaset que lucen sus diseños. Además de la ropa, el ilustrador ha creado estampados del mobiliario que está de manera perpetua en el plató de ‘Sálvame’, concretamente un sofá que lleva impresos sus originales dibujos. “No hago mobiliario, aunque estoy abierto a todo tipo de trabajos. Lo del sofá de ‘Sálvame’ surgió porque ellos me lo pidieron y se encargaron de estampar la tela y tapizarlo”, aclara el creador.

Son muchos los famosos a los que les gustan sus diseños, el mismo Xoan Viqueira es el mejor modelo de sus creaciones. Sus redes sociales están plagadas de imágenes en las que se le puede ver utilizando sus productos, que pueden ser comprados de forma online o a través de su tienda física ubicada en el madrileño barrio de Chueca. En ella puedes adquirirlos en una horquilla de precios que va desde los 15 euros a los 95. Un negocio que parece ir viento en popa a juzgar por la ascenso de su marca, que cada día se cuela en las salas de estar de todo el país.