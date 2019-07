El presentador de informativos David Cantero muestra su talento más desconocido

El periodista David Cantero es diferente. No presenta los informativos de Telecinco cada mediodía como el resto, sino que trata de impregnar este espacio con su personalidad, una personalidad original que va mostrando poco a poco. Aunque hay un aspecto que no todos conocían o que al menos no han visto en directo. Y es que el presentador desveló su faceta artística más desconocida durante su actuación en el último programa de ‘Adivina qué hago’ en Cuatro.

Con un look total black, gafas de sol y su guitarra eléctrica, David se subió al escenario para mostrar su lado más rockero. «Soy David Cantero. Me imagino que alguna vez me habrás visto contando lo que sucede en España y en el mundo, normalmente cosas bastante chungas, que es lo malo de este trabajo, y aquí estoy para ver si adivinar qué talento oculto tengo», comenzó diciendo Cantero.

A pesar de que se intentó quitar mérito diciendo ante los presentes que «tocaba mal, pero tocaba», el público se quedó atónito. No imaginaban que David Cantero fuera capaz de enfundarse en otro rol que nada tenía que ver con el que tiene acostumbrado a la audiencia de Telecinco. Todo un descubrimiento que ha dejado boquiabierto a muchos.