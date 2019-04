David Bisbal no quiso perderse el preestreno en Madrid de ‘El parque mágico’, el último proyecto cinematográfico en el que ha participado el almeriense. El cantante, que ya cuenta las horas para convertirse en padre por segunda vez, quiso sincerarse ante la prensa sobre cómo lo están viviendo y cómo se encuentra Rosanna Zanetti que, en su caso, es madre primeriza. Además, cuando fue preguntado por su presencia en el parto, Bisbal se mostró contundente al asegurar que no dejaría sola a su mujer por nada del mundo. Una actitud muy diferente a la que tuvo en el nacimiento de su primera hija, según la versión de Elena Tablada, que en una entrevista en la revista ¡Hola! declaró: “Mi parto creo que fue el momento en que más sola me he sentido en mi vida”. Una afirmación que posteriormente fue desmentida por la madre de David Bisbal. Sea como fuere, este bebé llega en pleno enfrentamiento entre el cantante y la diseñadora. | [LEER MÁS: Borja Thyssen y Blanca Cuesta se enfrentan a tres años de cárcel]