Me mandaron estas imágenes de ayer en Los Ángeles!!! Justo antes de cantar mi princesa, cuando la música estaba en su parte más íntima, llegó una madre ilusionada con su bebé para que lo abrazara y lo besara. Ese instante me emocionó mucho la situación. Me encantó que la mamá le llevara protegidos sus oídos! Después bromeé con la gente que yo también estaba embarazado de 7 meses!! Que momentos tan especiales se han vivido en esta gira. Os quiero!