David Ascanio responde a la polémica entre su mujer, Laura Sánchez, y Aitor Ocio

Hace unos días, Aitor Ocio sorprendió a todo el mundo al anunciar que, tras una demanda de su ex, Laura Sánchez, no iba a poder seguir compartiendo más fotografías junto a su hija, fruto de su relación con la top. Un comunicado en el que el exfutbolista mostraba, además, su desacuerdo con la decisión y dejaba claro que la relación con la madre de su hija no está en su mejor momento. Si bien hasta el momento la modelo ha preferido guardar silencio, su actual marido, David Ascanio, ha hablado sobre este polémico tema y, de paso, ha compartido sus próximos planes junto a Laura. ¡Dale al play!