El dardo envenenado de Cayetano Martínez de Irujo a su hermano Carlos

Los dos hermanos llevan años enfrentados por la gestión de la Casa de Alba. En 'Lazos de Sangre' se vuelven a evidenciar sus diferencias.

Nunca llueve a gusto de todos. Desde la muerte de Cayetana, la última gran duquesa de Alba, su familia ha sido un hervidero de disputas. De los seis hijos de la aristócrata, Carlos y Cayetano son los que mayores enfrentamientos han protagonizado, al menos de cara a la galería. Sonadas han sido las provocaciones del conde de Salvatierra a su hermano mayor. Críticas por su forma de gestionar el ingente patrimonio de la casa ducal pero también en lo personal. En la nueva entrega de ‘Lazos de Sangre’, Cayetano Martinez de Irujo vuelve a disparar contra el actual jefe de la casa y lo hace directa e indirectamente.

Cayetano aún se emociona al recordar su infancia #LazosIrujo pic.twitter.com/pOyizqCfUA — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) July 10, 2019

Cayetano Martínez de Irujo ha sido el protagonista absoluto de este ‘Lazos de Sangre’ dedicado a la figura de su padre, Luis. Tras la emisión del documental, el conde de Salvatierra acudió al plató para dar su versión de los hechos en el debate. Ante Boris Izaguirre y el resto de comentadores, el quinto hijo de Cayetana de Alba arremetió duramente contra su hermano mayor de una forma descarada y sin miramientos: “No estoy de acuerdo con la manera como mi hermano gestiona la Casa”. Cayetano fue incluso más lejos y se atrevió a dar su opinión de que posición tomaría su madre en caso de estar viva: “Mi hermano Carlos está haciendo justo lo contrario de lo que quería mi madre”. Unas palabras duras que a buen seguro no sentarán bien en la familia.

Cayetano: «ellos van a saber no trasladar a sus hijos. (…) Fernando y Sofía están asumiendo lo que tienen que hacer» #LazosIrujo pic.twitter.com/cH01pU7o8j — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) July 10, 2019

El ex marido de Genoveva Casanova llegó incluso a hacer una crítica velada al actual duque de Alba utilizando al hijo de este: “Tengo grandes esperanzas en mi sobrino Fernando. Tiene las condiciones para ser un gran duque de Alba”. Aunque luego matizó que no pensaba que su hermano no lo fuera, lo cierto es que las palabras no dejan lugar el equivoco.

Un hombre marcado por la muerte de su padre

Los hijos de Cayetano van a cumplir 18 años y recuerda su infancia sin guía, y la disciplina de ser deportista de élite @La1_tve pic.twitter.com/7l7nyV20yw — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) July 10, 2019

Hubo lágrimas. Muchas lágrimas. El programa estaba dedicado a la figura de su padre y a través de ese hilo conductor, Cayetano alcanzó la mayor de las cuotas de protagonismo. El aristócrata habló de si mismo como un “un hombre que ha sufrido mucho porque nunca le explicaron la muerte de su padre”. El jinente llegó a afirmar que llegó a pensar que su padre le había abandonado, tal era su desconocimiento de lo ocurrido. A Cayetano le costó muchos años superar ese duro revés y habló de como tuvo que recurrir a ayuda médica: “En Estado Unidos estuve semanas en terapia para superar la muerte de mi padre. Fue muy difícil”.