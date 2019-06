Daniel Muriel habla de sus planes de casado tras su boda con Candela Serrat

El pasado 8 de junio, los actores Daniel Muriel y Candela Serrat se dieron el ‘sí, quiero’ en una romántica boda celebrada en la isla de Menorca. La pareja ponía así la guinda a su relación de tres años, aunque, de momento, la luna de miel tendrá que esperar. Muriel y la hija de Joan Manuel Serrat no se perdieron los premios Yo Dona en Madrid, escenario en el que el actor habló con la prensa sobre sus primeros días de casados. Además, dejó entrever cómo van a vivir su postergado viaje de novios y sus intenciones para ampliar la familia. Dale al play y no te pierdas sus palabras. | [LEER MÁS: Carmen Escámez, la ex suegra de Miki Nadal vuelve a la carga]