Dani Rovira muestra su cara más desconocida con Clara Lago

El cumpleaños de Clara Lago ha sacado a relucir una versión de Dani Rovira poca antes vista. No te pierdas su felicitación de cumpleaños

No es nada habitual ver a Dani Rovira mostrar su faceta más romántica y sensible pero qué mejor ocasión para hacerlo que el cumpleaños de su chica. Clara Lago alcanzó el pasado 6 de marzo los 29 años de edad y el actor no perdió la oportunidad de hacer algo que no acostumbra: hacer públicos sus sentimientos. Fue a través de su cuenta de Instagram, con una imagen de la madrileña sonriendo, acompañada de un bonito mensaje: “Ella. 🧡🎂 Hoy es su cumpleaños y al mismo tiempo el mayor regalo de mi vida”.

La respuesta de la propia cumpleañera no se ha hecho esperar y ha tenido igual o más sentimiento que la felicitación: “No puedo más que agradecerle a la vida, a los astros, a los dioses, al destino o al alzar nuestro cruce de caminos”. La pareja disfruta de una estabilidad total y esta publicación de Dani Rovira es buena prueba de ello.

Ninguno son muy dados a las muestras de amor en público ni a airear sus intimidades, si bien prefieren vivir su romance con la mayor de las discreciones. No obstante, hay ocasiones en las que se han dejado llevar por la pasión, como el beso que se dieron en plena ceremonia de los Goya 2015, que se convirtió en una de las anécdotas de la gala.

A nivel profesional, Dani Rovira sigue ocupado con su labor como cofundador de la Fundación Ochotumbao, que persigue la obtención de recursos y dar visibilidad a asociaciones que luchen por personas, animales y medioambiente, tal y como informan en sus propias redes sociales. | [LEER MÁS: Ylenia y Antonio Tejado desatan su pasión en el jacuzzi]