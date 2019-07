View this post on Instagram

Hace un año coincidí en una premiere con Dani Mateo tras haber dejado mi trabajo en Vodafone Yu. Le saludé cordialmente y nos preguntamos cómo estábamos. Dani me preguntó que cómo me sentía al haber dejado el programa y le contesté que bien, que sentía que esa etapa había terminado. De repente me dijo algo que se me clavó y que lleva un año dentro de mí queriendo salir: “El programa te daba mucha credibilidad, que alguien COMO TÚ trabajase en un sitio serio era muy bueno para tu carrera… creo que has cometido un error y que no deberías haberlo dejado. Tu carrera está acabada… Ahora simplemente te convertirás en una travesti cutre de Chueca más”. No me dolió que pensase que mi carrera estaba acabada, creo mucho en mí, me dolió que alguien que ha apoyado públicamente a la comunidad LGTBIQ pensase que me estaban haciendo un favor al dejar a alguien como yo estar en un medio serio y me dolió que tratase a las drag queens de Chueca como personas de cuarta cuando para mí son artistas que se lo curran mucho para poder vivir de su arte. No les llegas a la suela del tacón y quizás, querido Dani, el problema es que tú eres un hombre heterosexual cis genero privilegiado y cutre más que se cree por encima del resto y deberías educarte en el respeto, tolerancia y libertad ¡FELIZ ORGULLO! 🏳️‍🌈 – Respeto mucho al programa y a todo el equipo que trabaja allí, este texto habla de Dani Mateo en concreto y no de Vodafone Yu.