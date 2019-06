Dakota vuelve a ser la protagonista indiscutible de 'Supervivientes' tras una gran bronca con Mónica Hoyos.

Está en todas las salsas. Dakota Tarraga se ha ganado a pulso ser una de las revelaciones de ‘Supervivientes 2019’. La concursante ha acaparado en las últimas semanas aun más protagonismo, no siempre por los mejores motivos. A la monumental bronca con Colate y Albert, se le ha juntado una nueva, esta vez contra Mónica Hoyos. Y es que si alguien esperaba arrepentimiento y perfil bajo por su parte, estaba equivocado. La ex “hermana mayor” sigue disparando a quien se le ponga por delante.

La verdad y la razón poco le importan más allá de “su verdad y sus razones”. Dakota “se ha venido arriba”, en palabras de Jordi González, tras su enfrentamiento con Colate y está “más subida que nunca”. La joven no pasa ni una a sus compañeros, principalmente a los que no le bailan el agua. Esto último es justo lo que no ha hecho Mónica Hoyos, y por ello se ha convertido en la nueva enemiga oficial. Todo empezó porque Jordi le preguntó a Isabel Pantoja si estaba contenta con la repesca de Mónica o si hubiera preferido a otra compañera. La cantante contestó sin dudar que hubiera preferido a Chelo, algo que dolió mucho a la ex de Carlos Lozano que se lo reprochó. Ante los hechos, Dakota prefirió intervenir y atacar duramente a su compañera.

La bronca se puso tan fea, que Jordi no tuvo más remedio que volver a apartar a la superviviente para hablar a solas con ella, con la intención de “darle un tirón de orejas”. Así fue. Nada más conectar en directo con Dakota, el comunicador habló alto y claro: «Tienes que ser más humilde. No puedes mantener esta actitud beligerante durante todo el tiempo. No es bueno y no lo necesitas. Te pedimos encarecidamente que moderes tu lenguaje. Dakota, échanos una mano, por tu bien, modérate y contrólate».

Sus salidas de tono, en esta ocasión hacia Mónica, donde abundaron los gritos y las malas formas no gustaron ni un pelo a la dirección del programa, por lo que el presentador siguió insistiendo en el tema: «Cuando te subes a la parra eso parece que te haga menos humilde. Si tú me dices a mí que vas a relajar el lenguaje yo te creo». Por su lado, la concursante intentó justificarse sin demasiado éxito: «Yo soy muy humilde y buena persona. A mí mis padres me han enseñado a ser muy humilde». Dakota prometió moderar su lenguaje tras el toque de atención. Queda por ver sí logrará cumplirlo.

Hachazo a Chelo García-Cortés por parte de su mujer, Marta

Chelo no gana para disgustos. Aunque se encuentra muy a gusto con Mahí, esperaba ser repescada y volver de nuevo al grupo en playa Uva. Otro motivo que le quita el sueño es ver como muchos concursantes reciben la visita de sus seres queridos y ella no. En todo el concurso se ha visto lo importante que es para la veterana periodista su mujer, Marta. Por ello, Chelo ha vuelto a insistir que “aunque me ha hecho mucha ilusión la llamada de Belén, yo a quien necesito es a Marta”. Ante esa súplica, Jordi González se vio en la tesitura de decirle que “está todo bien pero Marta no quiere ir a verte por considerar que no se dan las condiciones adecuadas”. La noticia ha supuesto un hachazo en la moral de Chelo que lo ha aceptado con resignación.