EXCLUSIVA | Descubre quién es el hombre que consigue enternecer a Dakota Tárraga

Mientras que Dakota Tárraga sigue librando su propia batalla dentro de ‘Supervivientes’, su familia está haciendo lo propio desde España, donde su padre, Paco Tárraga, ha dejado claro que no le gusta el novio de su hija. A pesar de que ella quería que su historia de amor se quedase en un segundo plano, al final su existencia ha terminado por salir a la luz.

La joven alicantina no ha tenido una vida fácil, el fallecimiento de su hermano Iván marcó su adolescencia y, desde entonces, ha luchado por solucionar los problemas que llegaron después con sus padres, a los que culpaba de lo ocurrido. Sin embargo, su novio siempre ha sido su refugio, el que lograba sacar lo mejor de ella.

Quizá por eso, cuando decidió embarcar en la aventura ‘Supervivientes’ quiso mantenerle al margen de todo. En principio, no quería ni decir su nombre, después se le ha escapado en alguna ocasión y ha llevado camisetas con su fotografía, pero trata de hablar de él lo menos posible. Es su calma, a su lado se siente segura, tranquila, y no quiere que su paso por los platós pueda provocar alguna fisura en su unión. Es más, le ha desetiquetado de todas las fotos de Instagram en las que aparecen juntos. Pero Look conoce todos los detalles sobre el misterioso novio de Dakota.

Se llama Rubén S.P, llevan juntos cinco años y, pese a las desavenencias familiares están muy unidos. Él también es de Alicante y poco a poco han ido uniendo sus grupos de amigos. Dicen quienes los conocen que hacen una pareja perfecta y que él ha sido un gran apoyo para ella a la hora de superar la pérdida de su hermano.

Es un chico de gimnasio, cuida mucho su físico y, a juzgar por sus redes sociales, le encanta hacerse selfies. No se separa de su gorra, de su bolso de Dolce Gabanna y comparte con Dakota la pasión por su perrita Chanel, de la que ambos presumen siempre que pueden.

Aunque Dakota pueda parecer una chica fría, con Rubén saca a relucir toda su ternura y son interminables los mensajes de amor que le dedica. Un ejemplo de ello es el siguiente: “cuando una persona te hace sentir bien, necesitas que este a tú lado siempre. Gracias por todo. Por nada te cambio, vida mía, lo que te quiero yo a ti no lo sabe nadie”, le ha escrito junto a una imagen de ambos dándose un beso.

Rubén, aunque en la sombra, está siendo uno de sus grandes apoyos en la isla, es su fan numero uno. Difunde como el que más los teléfonos de recarga para salvarla de las nominaciones y no deja de compartir imágenes junto a las que escribe cuánto la echa de menos y la confianza que tiene en ella. Para él, Dakota Tárraga es ganadora y estará esperándola con los brazos abiertos tanto si aguanta los tres meses en la isla como si se tiene que volver a casa antes de tiempo.