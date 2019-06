El joven responde a todos aquellos que dicen que ha sido infiel a Dakota.

A Dakota Tárrega podría tener que hacer frente a una de sus peores pesadillas. Desde hace varias semanas son muchos los rumores que circulan en torno a la posible infidelidad que su novio, Rubén, habría cometido durante su estancia en ‘Supervivientes’. Un asunto sobre el que sus familiares, que son sus defensores en el concurso, han hablado largo y tendido en los platós de televisión. A juzgar por sus declaraciones, los padres de la alicantina no mantiene una buena relación con la pareja de su hija. Situación que ha llevado a que el joven decida hablar públicamente.

“Yo no sé quien es la tía esa. Me habló una chavala, pero no la conozco de nada”, ha dicho Rubén al programa ‘Sálvame’ después de que una chica insinuara haber mantenido relaciones con él hace unos pocos días. Según el joven, siente que ha sido víctima de una posible trampa por parte de la susodicha, cuestión que le tiene bastante preocupado. “La tía esa me hablaba, pero me di cuenta de eso y no hablé más con ella. Dakota es mi pareja, la quiero y voy a estar con ella todo lo que pueda”, dice el novio de Dakota, que manda un mensaje a los padres de su chica: “yo no he hecho nada. Me tenéis que conocer para poder juzgarme”.

Todo apunta a que tras la salida de Dakota de ‘Supervivientes 2019’, que podría producirse este jueves, la alicantina se tendrá que enfrentar a un conflicto sentimental y familiar que no esperaba. Una situación compleja que su padre desea que se produzca lo más tarde posible. | [LEER MÁS: Las 6 mentiras de Isabel Pantoja en ‘Supervivientes’].