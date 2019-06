Cristina Pujol, ex pareja de Kiko Matamoros, ha contestado a Jonathan Piqueras tras la entrevista que este concedió atacándola

Aunque no haya sido de los concursantes que más éxito haya cosechado en ‘Supervivientes’, el público recibió con una gran ovación a Jonathan Piqueras tras su paso por la isla de los famosos. El joven, que tiene un negocio de bar en la costa del levante, aprovechó la entrada en televisión de su madre, Cristina Pujol, para fichar por el concurso. La breve pero polémica relación sentimental de Kiko Matamoros con Cristina nos permitió conocer que no se hablaba con su hijo. Tras salir de ‘Supervivientes’, Jonathan le dedicó unas duras palabras a su madre que ahora ella contesta: “qué pena que un hijo le haga esto a una madre por dinero, perdonar podré perdonar, porque lo parí yo, pero con todo esto deja una dura cicatriz en mi vida. No me tienes que perdonar a mi hijo, perdónate a ti mismo por lo que estás haciendo, para que el dia de mañana no te pase factura”.

“Te quiero,pero desde que saliste en televisión mintiendo, hay un antes y un después,y una serie de consecuencias. Podrías haberle dado las gracias en la revista a Kiko Matamoros, porque si no hubiera sido por él… No estarías cobrando por hablar mal de tu madre”, continuaba su mensaje Cristina Pujol.

La mujer ha rehecho su vida con una nueva relación tras haber roto con Matamoros. El ex marido de Makoke parece feliz junto a la influencer Marta López, de 23 años.