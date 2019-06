Cristina Pedroche: “Estoy en el mismo peso que cuando me llamaban ‘la ballena de Vallecas’”

En las redes sociales Cristina Pedroche comparte buena parte de cómo es su día a día, lo que hace que muchas personas, escudadas en el anonimato que ofrece Internet, aprovechen para criticarla e insultarla. Este es uno de los muchos temas sobre el que la presentadora a charlado con Isabel Gemio en ‘Retratos con alma’, de RTVE. Un programa que, este lunes, estaba centrado en la ausencia de mujeres fuertes que sirvan de ejemplo a la sociedad y que, cuando destacan, se convierten en objetos de las críticas.

Eso es precisamente lo que le sucede día sí y día también a Cristina Pedroche que, pese a ser una de las caras más conocidas de la pequeña pantalla, es también una de las más dilapidadas. “Las críticas son mucho más duras y malas con las mujeres que con los hombres en redes. Yo subo una foto en bikini y tengo muchos comentarios positivos acerca de todo, pero también tengo otros como ‘eres una buscona’. Si Jon Kortajarena sube un desnudo solo tiene cosas positivas”, explicó la de ‘Zapeando’ en cierto momento.

Algo que le ha tocado vivir en sus propias carnes y que se puede en casi todas las publicaciones que tiene en Instagram: “yo leo bastante lo que me ponen. Subo ahora una foto y me van a llamar guarra, guapa, fea, gorda, delgada, tonta, puta… Todo a la vez. Vivimos en una sociedad enferma y machista”.

Si bien esos comentarios no son de buen gusto, Cristina ha preferido dar un paso más allá y quedarse con el cariño que recibe en la calle, donde nadie le para para decirle que está gorda, algo que en redes, sin embargo, se convirtió en un diario durante una etapa de su vida en la que comenzaron a llamarla “la ballena de Vallecas”. “En el peso estoy, ahora mismo, exactamente igual que cuando me llamaban ‘la ballena de Vallecas’. Simplemente he cambiado la grasa… A mí eso me parece tremendo”, aclaró sobre este tema que “le da igual”.

“Soy una persona que está segura porque sé lo que soy, sé quién soy y lo que me lo curro para llegar dónde he llegado tanto física como profesionalmente”, añadió. “Me veo plena, feliz, me gusta mucho la mujer en la que me estoy convirtiendo y me siento orgullosa de los pasos que estoy dando. Me gusta pensar que los hombres me ven como un igual. Que haya hombres que me intenten mirar desde arriba me da mucha pereza, no les doy ningún tipo de protagonismo”.