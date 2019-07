Pedroche ayudó a que Paula Echevarría supiera un poco más sobre la causa feminista.

Cristina Pedroche es siempre objeto de polémica. La presentadora es una de las mujeres más conocidas de la pequeña pantalla, razón por la que muchos de sus movimientos se convierten en escándalo. Si bien es cierto que la madrileña es muy dada a alzar su voz para hacer visible la causa feminista, son muchas las activistas que en alguna que otra ocasión han puesto en tela de juicio su manera de postularse. Cuestión que ha abordado la colaboradora de ‘Zappeando’ en una entrevista del suplemento ‘Icon’. Declaraciones donde ha revelado una circunstancia que vivió con la actriz Paula Echevarría.

«La revolución ha empezado y será feminista o no será», ha dicho la presentadora al suplemento de ‘El País’, donde ha revelado cómo en alguna ocasión ha metido la pata a la hora de hablar de este movimiento. «Recuerdo hacer alguna entrevista por teléfono porque no tenía tiempo para hacerla de otra manera, y me la hacían mientras me cambiaba de ropa o hacía pis. Una chica, para una revista femenina, me preguntó por el feminismo. Y yo dije: “Ni feminismo ni machismo”. ¡Yo dije esa frase!», cuenta Pedroche. Pero ella no ha sido la única famosa en meter la pata a la hora de hablar sobre este asunto, y es que la de Vallecas ha reconocido que ayudó a Paula Echevarría cuando en una ocasión se vio envuelta en una polémica de la misma naturaleza. «Cuando Paula Echevarría dijo eso mismo, yo en privado le dije: “Paula, te van a dar, léete esto”. Y ella me dijo: “Muchísimas gracias”. Lo más importante del feminismo es la unión entre mujeres. Aprender feminismo es fácil, pero desaprender los micromachismos que tenemos dentro es lo más complicado», dice la que fuera reportera de ‘Sé lo que hicisteis’.

Cristina Pedroche reconoce que en los últimos años se ha informado bastante para entender el verdadero sentido del feminismo. Un movimiento que pese a ser muy conocido, en muchas ocasiones se distorsiona. Asunto sobre el que la presentadora parece seguir aprendiendo día a día.