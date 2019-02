Cristina Pujol, novia de Kiko Matamoros, ha acudido a un bolo mientras su hijo, Jonathan, estaba en el plató de 'Sálvame', al ver las imágenes ha roto a llorar

Cristina Pujol, novia y futura mujer de Kiko Matamoros, ha vivido en primera persona el drama de la televisión. Cristina, junto al defensor de la audiencia de ‘Sálvame’, ha acudido a su segundo bolo como personaje público y ha accedido a hablar con el programa. Lo que no esperaba Cristina es encontrarse cara a cara, a través de la pantalla, con Jonathan, su hijo. El joven quería preguntarle si le invitará a su boda con Kiko Matamoros. La mujer se ha negado a contestar y, tras ver la imagen de su hijo en el monitor, ha roto a llorar, teniendo que abandonar el plano.

Minutos después, ha conseguido decirle una cosa a su hijo antes de volver a las lágrimas: “Joni, si alguna vez quieres algo, sabes que hablas conmigo por teléfono y me encuentras”. Matamoros ha querido aconsejar al hijo de Cristina que si de verdad quiere reconciliarse con su madre, todo debería hacerse de manera privada y no en televisión. Jonathan, por su parte, no se ha creído las lágrimas de su madre: “si quieres recuperar a alguien, no lías la que estás liando”, antes de admitir que “no está dispuesto” a retomar la relación.

Enfrentamiento brutal con María Patiño

"¿No te interesa mi versión? el día que yo hable contigo la vena se te va a bajar de golpe", así de contundente se ha mostrado Cristina con María Patiño, a la que acusa de mentir sobre su historia. "Si tengo alguna vez la oportunidad te lo explicaré, Patiño, para que te quedes tranquila", terminaba la novia de Matamoros antes de abandonar de nuevo la imagen. Después, María Patiño y su compañero se han enzarzado en una dura discusión. "Menos lecciones de ética y de moral, tienes mucho detrás. Nunca te he insultado, nunca. Tengo juicio de valor porque tengo derecho a tenerlo", le aclaraba su versión María Patiño a Kiko Matamoros. "Sigue insultándome en la próxima conexión", retaba la periodista, cosa que Matamoros ha contestado con "hay un principio de equidad que tú te pasas por donde te da la gana".