Cristina Castaño, indignada, denuncia una estafa a su costa

View this post on Instagram

Hola a todos!! Estoy recibiendo muchos mensajes de chicas que me preguntan si esto es verdad. Si estoy anunciando un producto milagroso en @facebook para adelgazar. La respuesta es rotundamente NO. Estas fotos están trucadas, me han engordado con photoshop y han usurpado mi personalidad hablando en primera persona y poniendo en mi boca cosas que yo no he dicho. Emprenderé las acciones necesarias para terminar con esta publicidad engañosa y este delito contra mi imagen. Pero lo más importante, chicas, es que sepáis que ES TODO MENTIRA. Nunca he engordado 20kg, nunca los he adelgazado y creedme, no existen los métodos milagrosos para adelgazar, y menos estas pastillas que están vendiendo utilizando y manipulando mi imagen sin mi consentimiento. El único método que existe es dieta sana y deporte. Así que cuidado con estos falsos anuncios que os prometen estar delgadas milagrosamente cuando lo único que quieren es vuestro dinero a costa de engañaros. Alucino con que haya alguien al otro lado del ordenador que sea capaz de hablar por mí, engordar fotos mías y mentir de esa manera a chicas jóvenes. En los tiempos que estamos… Espero que no os lo hayáis creído muchas y no se hayan embolsado dinero a nuestra costa. #publicidadengañosa #mentiras #policianacional