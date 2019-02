Cristiano Ronaldo ha decidido invertir su fortuna en un negocio que saltaba esta semana a los medios. El jugador de la Juve se ha adentrado en una empresa de injertos capilares, cuya inauguración de la clínica Insparya será próximamente. Junto a 150 profesionales que estarán en un centro de 2.500 metros cuadrados, lo más sorprendente de esta empresa es el cargo que ocupa su pareja, Georgina Rodríguez. Y es que, tal y como ha revelado ‘La Vanguardia’ en la cúpula de este nuevo negocio aparece ella como administradora.

“Además del fútbol, me apasionan la salud, la tecnología y la investigación, y son áreas en las que quería invertir. He querido que la primera clínica, de la expansión internacional, esté ubicada en Madrid, ciudad en la que he vivido muchos años”, ha dicho el luso. Una clínica de implantes capilares que llegará a una céntrica calle de la capital en marzo y que, por supuesto, no será el único negocio en el que está inmerso el jugador de fútbol. Hoteles, cadena de gimnasios, calzoncillos o un documental son algunos de los proyectos en Cristiano Ronaldo está detrás.

El jugador ha adquirido el 50 % de esta cadena que pretende triunfar con una previsión de 18 implantes diarios, según un diario portugués. Y Cristiano confía en que sea exitoso, prueba de ello, que esté pensando en invertir más de 25 millones de euros para financiar el despegue internacional del resto de clínicas.