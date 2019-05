La noche de juerga de Cristiano Ronaldo sin Georgina en Lisboa

Cristiano se encuentra desde el miércoles concentrado con la Selección de fútbol portuguesa. El jugador aprovechó la noche del martes para salir con amigos y quemar la noche de Lisboa.

Cuando Cristiano Ronaldo cerró su contrato con la Juventus de Turín no solo revolucionó la liga italiana de fútbol, sino que renunció a la ‘dolce vita’ que tenía en España. Eso sí, a cambio de una vida por todo lo alto junto a Georgina y sus hijos en la capital de la región del Piamonte. Allí ambos han logrado construir un hogar en un tiempo récord y así lo transmiten a través de sus redes sociales. Están felices y no dudan en compartirlo. Sin embargo, esto no evita que cada uno de los miembros de la pareja tenga su esfera particular y que se dejen ver haciendo planes por separado como ha ocurrido durante esta semana. Mientras la modelo ha permanecido en Turín todos estos días-a excepción de este jueves que debía acudir a un acto solidario-, el delantero ha estado separado de ella por casi 2.000 kilómetros. Cristiano se encuentra en Portugal desde principios de semana por asuntos profesionales, pero también ha tenido tiempo para el ocio y Look conoce en exclusiva todos los detalles de la que es su última juerga.

Este miércoles el crack luso acudió al entrenamiento de la selección de fútbol portuguesa que se encuentra concentrada para el partido que juega contra Suiza el próximo día 5 de junio. Pero antes de ello sacó tiempo para reunirse con sus amigos de siempre y salir por todo lo alto en Lisboa. El futbolista se dejó ver por algunos de los locales de moda de la capital portuguesa, curiosamente a apenas dos pasos de su espectacular apartamento en la cotizada Avenida da Liberdade, en plena milla de oro lisboeta. Junto a dos de sus más fieles escuderos, Ricardo Regufe y Miguel Paixão, fue visto cenando en el conocido restaurante del Hotel Valverde, uno de sus favoritos. Este llama la atención por encontrarse en un elegante edificio con obras de arte, un patio interior con una imponente piscina y un restaurante gastronómico dirigido por la chef Carla Sousa.

Entrada la noche y terminada ya la cena, Cristiano y sus amigos decidieron permanecer en el mismo hotel, aunque aprovechando las cálidas temperaturas de la noche de Lisboa, decidieron salir a la terraza para tomar algo y seguir rememorando viejos tiempos. Desde que inició su relación con Georgina, las escapadas con sus amigos han sido cada vez menos frecuentes. Así y aprovechando que se encontraba “de rodríguez”, el deportista disfrutó a su aire y al máximo de la compañía de sus amigos. En la terraza del hotel coincidieron junto a otro crack del balonpié, el veterano Vitor Baía, exportero del Barcelona. Viejos amigos, Cristiano le invitó a que se uniera a la velada que terminó ya entrada la madrugada.

Cristiano a Lisboa y Georgina a Madrid

Mientras tanto, Gio también ha podido disfrutar de sus propios planes. La argentina viajó hasta Madrid donde en la noche del jueves brilló en solitario como madrina de la Gala anual contra el cáncer. A la joven se le pudo ver espectacular, cada vez más cómoda en su papel de socialité. Tras su paso triunfal por Cannes, Gio ha vuelto a España y una vez más ha acaparado todas las miradas.

Según ha podido saber LOOK, una vez finalizados sus compromisos en la capital española, Georgina pondrá rumbo a Lisboa para estar junto a Cristiano y asistir al partido de la selección portuguesa de la próxima semana. Gio aprovechará también para rematar la decoración de la casa del jugador, quien le dio luz verde para engalanarla a su gusto.