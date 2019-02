Ante la inminente resolución de la subasta de la casa de Toño Sanchís debido a su deuda judicial con Belén Esteban, el ex representante luce una aparente calma

Los días avanzan hasta el 18 de febrero. Fecha que finaliza la subasta pública de la casa de Toño Sanchís. El que fuera mano derecha de Belén Esteban perdió el juicio con la ‘princesa del pueblo’, quedando así una deuda que superaba los 600.000 euros. Debido a la incapacidad del ex representante de pagar dicho dinero y de no haber llegado a un acuerdo con Esteban, la subasta pública de su hogar en Villanueva del Pardillo está en proceso. Tal y como ha adelantado LOOK, contra todo pronóstico existe una puja de última hora (la subasta lleva abierta dos semanas) que arruinaría los planes de Belén Esteban de quedarse con el inmueble. Debido a la deuda que mantiene Toño con la colaboradora de ‘Sálvame’, Belén tiene derecho de igualar cualquier oferta que se realice sobre la vivienda. ¿Cuál ha sido la reacción de Toño Sanchís? Disfrutar de un “sábado futbolero”.

Mientras se conocen más datos, Toño parece no estar preocupado. El agente ha acudido a un campo de fútbol para disfrutar del deporte, una de sus grandes pasiones. No se conoce quién ha sido la persona que ha pujado por el hogar de Toño Sanchís, aunque este no podría legalmente hacer ninguna oferta por su nombre propio. “Nosotros creemos que va a poner a una persona para que puje por la casa“, advirtió Belén Esteban ante el comienzo de la subasta. Ayer mismo, la colaboradora pronunció unas palabras: “el lunes se acaba”. A las 18:00, Belén Esteban dará un nuevo paso para dejar atrás su peor recuerdo. Solo queda por conocer si será el definitivo. ● | [LEER MÁS: La subasta de la casa de Toño Sanchís por su gran deuda con Belén Esteban da un giro inesperado]