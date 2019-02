La presentadora y su chica se muestran en público muy acarameladas tras los rumores de crisis.

Desde que a finales de enero saliera a la luz la noticia de que Sandra Barneda y Nagore Robles habían cesado su convivencia, han sido muchos los rumores que han apuntado hacia una posible ruptura de pareja. La catalana ha sido vista paseando sola por las calles de Madrid aprovechando su momentánea calma laboral -actualmente permanece a la espera de un nuevo proyecto profesional-, mientras que la comentarista de realities ha preferido continuar con su ritmo de trabajo sin hacer aprecio a cualquier tipo de especulación respecto a su supuesta ruptura. Cariñosas, cómplices y muy sonrientes, la pareja acudió este martes a la presentación del nuevo libro de Risto Mejide disipando así todas las habladurías que se han cernido sobre ellas.

“Se ha hablado mucho y con poca verdad y poco respeto”, decía Nagore Robles a la prensa cuando se le preguntaba por los rumores de separación. A vísperas de San Valentín, la pareja reconoce que no están muy por la labor de celebrar dicha fecha. Hecho que Sandra Barneda ha querido explicar: “yo creo que hay que buscar cualquier momento para celebrar. Si además te quieres sumar a días señalados y construidos para vender y para el consumismo, pues genial. Te apuntas a un bombardeo”. A estas palabras se le han sumado las de la asesora del amor de ‘MyHyV’, que respaldó la idea de su pareja: “nosotras no somos nada típicas. A mí me gusta más el factor sorpresa, además somos muy buenas regaladoras”.

Parece que Nagore Robles tiene motivos de sobra para sonreír, y es que además de que su relación parece continuar viento en popa, acaba de celebrar su 36 cumpleaños. Una fecha muy especial que vivió acompañada de sus seres queridos. "Ha sido una fiesta maravillosa", afirmaba la vasca, que planta cara de este modo a todos los que han dudado de la continuidad de su relación con Barneda.